Roberto Palazuelos desmiente a Profeco sobre clausura de su Hotel Diamante K en Tulum: ‘te mintieron, papi’

El actor y empresario Roberto Palazuelos negó que su Hotel Diamante K haya sido sancionado por exceso de precios, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundiera que el establecimiento en Tulum había sido suspendido por presuntas tarifas elevadas. Según el famoso, las observaciones hechas por la autoridad fueron únicamente de carácter administrativo. ROBERTO PALAZUELOS DESMIENTE A PROFECO A través de su cuenta de X, el propietario del hotel aclaró: "La única sanción de mi hotel Diamante K fue no tener escrito mililitros en el menú, no fue sancionado por ningún exceso, son mentiras, pues sin Palazuelos no hay nota, sigan haciéndome publicidad".

El empresario también exigió transparencia a la Profeco y cuestionó la manera en que la dependencia comunicó la inspección. “La autoridad debe conducirse con verdad y honor, no se cuelguen de mi fama para hacerse publicidad, yo no veo ningún exceso en el acta. Solo veo que no tenía mililitros en el menú”, afirmó. En un audio enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante, Palazuelos expresó: “No hubo ningún abuso de tarifas, ni nada, como lo están manejando, yo creo que lo están haciendo como para querer decir que sí trabajan o quererse pegar de la fama de uno para hacer ruido”.