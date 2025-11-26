Roberto Palazuelos desmiente a Profeco sobre clausura de su Hotel Diamante K en Tulum: ‘te mintieron, papi’

/ 26 noviembre 2025
    Roberto Palazuelos desmiente a Profeco sobre clausura de su Hotel Diamante K en Tulum: ‘te mintieron, papi’
    Roberto Palazuelos negó que su Hotel Diamante K haya sido sancionado por exceso de precios, luego de que la Profeco difundiera que el establecimiento en Tulum había sido suspendido por presuntas tarifas elevadas. FOTO: VANGUARDIA

La Profeco realizó en días pasados un operativo en hoteles de Tulum, donde se habría encontrado que la empresa de Palazuelos mostraba precios excesivos

El actor y empresario Roberto Palazuelos negó que su Hotel Diamante K haya sido sancionado por exceso de precios, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundiera que el establecimiento en Tulum había sido suspendido por presuntas tarifas elevadas.

Según el famoso, las observaciones hechas por la autoridad fueron únicamente de carácter administrativo.

ROBERTO PALAZUELOS DESMIENTE A PROFECO

A través de su cuenta de X, el propietario del hotel aclaró: “La única sanción de mi hotel Diamante K fue no tener escrito mililitros en el menú, no fue sancionado por ningún exceso, son mentiras, pues sin Palazuelos no hay nota, sigan haciéndome publicidad”.

El empresario también exigió transparencia a la Profeco y cuestionó la manera en que la dependencia comunicó la inspección. “La autoridad debe conducirse con verdad y honor, no se cuelguen de mi fama para hacerse publicidad, yo no veo ningún exceso en el acta. Solo veo que no tenía mililitros en el menú”, afirmó.

En un audio enviado al periodista Gustavo Adolfo Infante, Palazuelos expresó: “No hubo ningún abuso de tarifas, ni nada, como lo están manejando, yo creo que lo están haciendo como para querer decir que sí trabajan o quererse pegar de la fama de uno para hacer ruido.

ESTE FUE EL COMUNICADO DE LA PROFECO SOBRE OPERATIVO A HOTELES EN TULUM

El Hotel Diamante K fue uno de los establecimientos con observaciones más relevantes durante el operativo de la Profeco en Tulum. Según reportó, en esta empresa la dependencia detectó que el precio más alto encontrado en habitaciones dobles, con una tarifa máxima de $13,860.00 pesos y un promedio de $4,771.94.

Lo que habría derivado en la colocación del sello de suspensión por diversas infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), entre ellas: no exhibir tarifas, carecer de términos y condiciones del servicio, inducir al pago de propinas, no contar con comprobantes de hospedaje y presentar menús sin precios, en moneda extranjera o con platillos en un idioma distinto al español.

Estas acciones formaron parte de un operativo especial implementado por la Profeco ante denuncias de habitantes y turistas por incrementos considerables en los precios de productos y servicios en Tulum.

Temas


Clausura
precios
hoteles

Localizaciones


Quintana Roo

Personajes


Roberto Palazuelos

Organizaciones


Profeco

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

