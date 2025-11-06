Grupo Bimbo anuncia nuevo director general, Alejandro Rodríguez Bas

El nuevo líder panadero ya ha tenido experiencia trabajando con Grupo Bimbo desde el 2021

El 6 de noviembre, Grupo Bimbo informó que tras la renuncia de Rafael Pamias Romero, el nuevo director general será Alejandro Rodríguez Bas.

La empresa panificadora comunicó que el nuevo director general ya había trabajado con Grupo Bimbo, siendo el presidente de Barcel Global y miembro del Comité ejecutivo desde el 2021.

Daniel Servitje, presidente ejecutivo, agradeció la pasada administración de Rafael Pamias; por igual, destacó la trayectoria del nuevo director general, haciendo énfasis en cómo comparte la cultura y la filosofía de Grupo Bimbo con ‘liderazgo excepcional’.

Durante los últimos cuatro años, Alejandro ha sido clave para acelerar la innovación, expandir la marca Barcel a numerosos países y establecer operaciones de producción en diferentes continentes. El Consejo de Administración y yo confiamos en que realizará un excelente trabajo como CEO y cuenta con nuestro pleno apoyo para ello’ agregó Servitje.

Como experiencia externa a Grupo Bimbo, Alejandro Rodríguez Bas ha trabajado como director general de Grupo Lala en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y estuvo a cargo de la dirección general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

Fue director general para PepsiCo, para la región de Australia y Nueva Zelanda, entre otros mercados.

Acepto este reto con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una sólida estrategia, contribuyendo a un mundo mejor. Continuaremos impulsando el crecimiento a través de marcas poderosas con un enorme potencial, llegando a todos los rincones del mundo, con un enfoque constante en nuestros colaboradores, clientes y consumidores’ compartió el nuevo director Rodríguez Bas.

Se informó para medios de información que Rafael Pamias había dejado su puesto por motivos personales y de salud.

Ha sido un honor dirigir Grupo Bimbo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Gracias a la innovación, la disciplina y un profundo compromiso con nuestros consumidores, nos hemos mantenido como la empresa líder en nuestro sector’ comunicó Pamias.

