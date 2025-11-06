Grupo Bimbo anuncia nuevo director general, Alejandro Rodríguez Bas

Daniel Servitje , presidente ejecutivo, agradeció la pasada administración de Rafael Pamias ; por igual, destacó la trayectoria del nuevo director general, haciendo énfasis en cómo comparte la cultura y la filosofía de Grupo Bimbo con ‘ liderazgo excepcional ’.

La empresa panificadora comunicó que el nuevo director general ya había trabajado con Grupo Bimbo , siendo el presidente de Barcel Global y miembro del Comité ejecutivo desde el 2021.

El 6 de noviembre, Grupo Bimbo informó que tras la renuncia de Rafael Pamias Romero , el nuevo director general será Alejandro Rodríguez Bas.

‘Durante los últimos cuatro años, Alejandro ha sido clave para acelerar la innovación, expandir la marca Barcel a numerosos países y establecer operaciones de producción en diferentes continentes. El Consejo de Administración y yo confiamos en que realizará un excelente trabajo como CEO y cuenta con nuestro pleno apoyo para ello’ agregó Servitje.

Como experiencia externa a Grupo Bimbo, Alejandro Rodríguez Bas ha trabajado como director general de Grupo Lala en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y estuvo a cargo de la dirección general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

Fue director general para PepsiCo, para la región de Australia y Nueva Zelanda, entre otros mercados.

‘Acepto este reto con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una sólida estrategia, contribuyendo a un mundo mejor. Continuaremos impulsando el crecimiento a través de marcas poderosas con un enorme potencial, llegando a todos los rincones del mundo, con un enfoque constante en nuestros colaboradores, clientes y consumidores’ compartió el nuevo director Rodríguez Bas.

Se informó para medios de información que Rafael Pamias había dejado su puesto por motivos personales y de salud.

‘Ha sido un honor dirigir Grupo Bimbo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Gracias a la innovación, la disciplina y un profundo compromiso con nuestros consumidores, nos hemos mantenido como la empresa líder en nuestro sector’ comunicó Pamias.