Guerrero: Gobierno de Copala sospecha primer caso de gusano barrenador en ciudadano

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 enero 2026
    Guerrero: Gobierno de Copala sospecha primer caso de gusano barrenador en ciudadano
    El gobierno de Copala, Guerrero, confirmó el día de ayer el posible primer caso de miasis de gusano barrenador en un ciudadano. ESPECIAL

La Secretaría de Salud (SSa) del estado de Guerrero informó que se continúan realizando estudios y análisis por las instancias correspondientes.

El gobierno de Copala, Guerrero, confirmó el día de ayer el posible primer caso de miasis de gusano barrenador en un ciudadano. La información fue confirmada por la alcaldesa María del Rosario Zúñiga de la Rosa.

“Se presentó el primer caso presuntivo, de Miasis por GBG (Gusano Barrenador de Ganado) en un ciudadano de nuestro municipio, esperando la documentación oficial para emitir el diagnóstico final”, se indica en un comunicado difundido a través de Facebook.

TE PUEDE INTERESAR: Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila

Hasta donde se ha informado, la situación ya está siendo estudiada y analizada por la Dirección Municipal de Salud, el Coordinador de CPA-SENASICA del Gobierno Federal y la Dirección de Desarrollo Rural.

$!Guerrero: Gobierno de Copala sospecha primer caso de gusano barrenador en ciudadano

SECRETARÍA DE SALUD DE GUERRERO CONTINÍUA CON ESTUDIOS

En otro comunicado, compartido durante este 25 de enero, la Secretaría de Salud (SSa) del estado de Guerrero informó que se continúan realizando estudios y análisis por las instancias correspondientes.

“Los resultados oficiales serán confirmados y dados a conocer en las próximas horas”.

$!Guerrero: Gobierno de Copala sospecha primer caso de gusano barrenador en ciudadano

TE PUEDE INTERESAR: Avanza al 50% planta de moscas estériles para frenar gusano barrenador

Las autoridades competentes exhortaron a la población a no caer en la infodemia, para evitar la divulgación de rumores y consultar únicamente en las fuentes oficiales para información certera y veraz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfermedades

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


Secretaría de Salud

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Nuevo Laredo concentra cerca del 33% de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país.

Nuevo Laredo estrena aduana: Sheinbaum la llama ‘estratégica’ para soberanía y seguridad
Las denuncias por delitos federales en materia de hidrocarburos se dispararon 41 por ciento en 2025 respecto a 2024, al pasar de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación.

Se disparan en 41% denuncias por ordeña de hidrocarburos
Inicia la jornada de Revocación de Mandato en Oaxaca, a la que se somete a Salomón Jara Cruz. Es el primer estado en la república en llevar a cabo. Afirmó que se someterá a lo que la ciudadanía determine.

Oaxaca realiza el primer proceso de revocación de mandato en México
Bessent dijo que Ottawa está obligada a cumplir con las obligaciones del T-MEC y se mostró favorable a imponer gravámenes a Canadá. FOTO:

Canadá asegura que no hay intención de firmar acuerdo de libre comercio con China
Personas protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis, el domingo 25 de enero de 2026.

Protestas toman Mineápolis tras muerte de un hombre a manos de federales
Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa
César Alejandro ‘N’, alias “El Botox”, presunto líder de “Los Blancos de Troya”, y sus dos escoltas identificados como Eder ‘N’ y Esteban ‘N’, fueron vinculados a proceso por diversos delitos, en audiencia inicial.

A ‘El Bótox’ le dictan prisión preventiva y lo trasladan al Altiplano; admite ser extorsionador de limoneros
Delgado sostuvo que la ampliación de infraestructura forma parte de una prioridad nacional.

SEP acelera obras en BC: Delgado y Marina del Pilar revisan universidad y nuevo CBTIS