$!Guerrero: Gobierno de Copala sospecha primer caso de gusano barrenador en ciudadano

El gobierno de Copala, Guerrero, confirmó el día de ayer el posible primer caso de miasis de gusano barrenador en un ciudadano. La información fue confirmada por la alcaldesa María del Rosario Zúñiga de la Rosa.

“Se presentó el primer caso presuntivo, de Miasis por GBG (Gusano Barrenador de Ganado) en un ciudadano de nuestro municipio, esperando la documentación oficial para emitir el diagnóstico final”, se indica en un comunicado difundido a través de Facebook.

Hasta donde se ha informado, la situación ya está siendo estudiada y analizada por la Dirección Municipal de Salud, el Coordinador de CPA-SENASICA del Gobierno Federal y la Dirección de Desarrollo Rural.