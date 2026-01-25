Guerrero: Gobierno de Copala sospecha primer caso de gusano barrenador en ciudadano
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Secretaría de Salud (SSa) del estado de Guerrero informó que se continúan realizando estudios y análisis por las instancias correspondientes.
El gobierno de Copala, Guerrero, confirmó el día de ayer el posible primer caso de miasis de gusano barrenador en un ciudadano. La información fue confirmada por la alcaldesa María del Rosario Zúñiga de la Rosa.
“Se presentó el primer caso presuntivo, de Miasis por GBG (Gusano Barrenador de Ganado) en un ciudadano de nuestro municipio, esperando la documentación oficial para emitir el diagnóstico final”, se indica en un comunicado difundido a través de Facebook.
TE PUEDE INTERESAR: Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila
Hasta donde se ha informado, la situación ya está siendo estudiada y analizada por la Dirección Municipal de Salud, el Coordinador de CPA-SENASICA del Gobierno Federal y la Dirección de Desarrollo Rural.
SECRETARÍA DE SALUD DE GUERRERO CONTINÍUA CON ESTUDIOS
En otro comunicado, compartido durante este 25 de enero, la Secretaría de Salud (SSa) del estado de Guerrero informó que se continúan realizando estudios y análisis por las instancias correspondientes.
“Los resultados oficiales serán confirmados y dados a conocer en las próximas horas”.
TE PUEDE INTERESAR: Avanza al 50% planta de moscas estériles para frenar gusano barrenador
Las autoridades competentes exhortaron a la población a no caer en la infodemia, para evitar la divulgación de rumores y consultar únicamente en las fuentes oficiales para información certera y veraz.