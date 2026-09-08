Gusano barrenador en Durango: confirman presencia en 30 municipios

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México
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    Gusano barrenador en Durango: confirman presencia en 30 municipios
    Criadores y vendedores de ganado cuidan de sus animales ante la presencia de gusano barrenador en Durango CUARTOSCURO

La plaga del gusano barrenador afecta a 30 municipios de Durango. Ganaderos buscan alternativas de exportación con Coahuila y E.U.

El avance del gusano barrenador en Durango ya afecta a 30 de los 39 municipios del estado. Sin embargo, las autoridades ganaderas consideran que este aumento era de esperar por las condiciones del clima actual.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/gusano-barrenador-afecta-a-seis-lomitos-en-saltillo-uno-requiere-ayuda-urgente-MC23303359

Rogelio Soto, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), explicó que el calor y la alta humedad facilitan la rápida reproducción de la mosca que causa la plaga. A pesar del avance del insecto, la UGRD sigue apoyando a los productores locales que lo necesitan, aunque advierten que hoy cuentan con un presupuesto muy reducido en comparación con la ayuda recibida al inicio de la emergencia sanitaria.

EXPORTACIÓN DE GANADO A ESTADOS UNIDOS

La plaga del gusano barrenador mantiene pausada la venta de ganado hacia Estados Unidos, ya que todavía no existe una fecha clara para reanudar los envíos desde Durango.

Ante esta situación, la UGRD busca opciones y acuerdos directos con organizaciones ganaderas de estados vecinos:

Alianza con Coahuila: Trabajan en conjunto con la Unión Ganadera de Coahuila para utilizar el cruce fronterizo de Ciudad Acuña como vía alternativa de salida.

Ruta por Chihuahua: Planean acuerdos para mover el ganado a través de Chihuahua en cuanto reciban el permiso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estan-libres-de-gusano-barrenador-solo-dos-estados-de-mexico-DP22965314

Por otro lado, en el estado de Sonora se logró reabrir el paso ganadero hacia Estados Unidos por la frontera de Agua Prieta tras resolver un cierre temporal que no tuvo relación con la plaga, sino con animales que superaban el peso permitido para su cruce.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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