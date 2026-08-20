Están libres de gusano barrenador solo dos estados de México

Hasta el último reporte oficial, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabiliza 38 mil 820 casos acumulados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 18 de agosto de 2026.

La confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en Sonora dejó solo a Baja California y Baja California Sur libres de registros de la plaga en México, donde 30 de las 32 entidades acumulan casos y permanecen mil 963 activos.

Chiapas encabeza el registro con 7 mil 604, seguido de Oaxaca, con 5 mil 074; Veracruz, 4 mil 720; Yucatán, 2 mil 792; Puebla, 2 mil 200; San Luis Potosí, mil 708; Tabasco, mil 360; Tamaulipas, mil 308; Hidalgo, mil 218; Guerrero, mil 217; Quintana Roo, mil 159; Jalisco, mil 093, y Campeche, mil 076.

Entre los mil 963 casos activos, Zacatecas reporta 179; Puebla, 166; Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 122 cada uno; Yucatán, 117; Jalisco, 100; San Luis Potosí, 98; Nayarit, 97; Querétaro, 86; Chihuahua, 74; Guanajuato, 69; Hidalgo, 59; Colima, 58; Estado de México, 57, y Morelos, 55.

Por especie, los activos se concentran en bovinos, con 876, y perros, con 726.

En el acumulado predominan bovinos, con 22 mil 770, y caninos, con 9 mil 089.

El caso de Sonora fue localizado en un bovino de Munihuasa, municipio de Álamos, a unos 17 kilómetros de Chihuahua, en el norte de México.

El Gobierno estatal y organizaciones ganaderas activaron un cerco sanitario de 20 kilómetros, liberaron 360 mil moscas estériles y ordenaron tratamientos preventivos en bovinos adultos y becerro.

En tanto, la Unión Ganadera Regional de Sonora afirmó que la movilización de ganado continúa bajo inspecciones y requisitos sanitarios.

La expansión evidencia una campaña basada en vigilancia, control de movilización y liberación de insectos estériles.

El Consejo Nacional Agropecuario ha estimado pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares por año y advirtió que México no cuenta con suficientes moscas para erradicar la plaga, aunque reconoció que Senasica ralentizó su expansión.