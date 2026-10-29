Ha perdido México atributos de democracia: Ernesto Zedillo

Durante la mesa “Europa, América y el destino de la democracia”, organizada por Letras Libres en el marco de su aniversario 25 en España, Zedillo recriminó a Morena haber llegado mediante elecciones democráticas y, posteriormente, capturar y debilitar las instituciones y organismos autónomos encargados de garantizar elecciones limpias y transparentes.

Tras acusar al Gobierno federal de debilitar las instituciones encargadas de garantizar la independencia judicial, la competencia electoral y los contrapesos al Poder Ejecutivo, el ex Presidente Ernesto Zedillo sostuvo que México ha dejado de reunir los atributos necesarios para considerarse una democracia.

“Creo que, si hacemos una verificación de los atributos que debe tener una democracia, creo que desgraciadamente nuestro País no los tiene, obviamente van a celebrar elecciones, porque viene una autocracia electoral (...) pero son elecciones que, para propósitos prácticos, va a organizar el Gobierno.

“¿Quién va a juzgar o determinar si hay controversias -que las habrá-? Un Tribunal Electoral controlado por el Gobierno; habrá uso de recursos públicos y muy seguramente del crimen organizado para apoyar a los candidatos del partido en el poder y no habrá instrumentos legales para rechazar eso porque controlan a los jueces y controlan a los organismos electorales”, alertó durante una mesa, verificada en Madrid.

El ex Mandatario, que llegó a la titularidad del Ejecutivo abanderado por el PRI en 1994, recordó que los mandatos morenistas desaparecieron los organismos autónomos e impusieron una mayoría calificada “artificial” en el Congreso -con espaldarazo del INE y el TEPJF- para modificar la Constitución y avalar la reforma al Poder Judicial.

“Para el 4 de septiembre habían aprobado una reforma constitucional para desaparecer al Poder Judicial; a las dos semanas la habían ya aprobado totalmente en las legislaturas estatales que ellos controlaban. El 15 de septiembre de 2024, ese señor (Andrés Manuel López Obrador) con gran cinismo y en compañía de la Presidenta electa estaban firmando la reforma constitucional”, recordó.

Eso, denunció, llevó a una elección judicial en 2025, a la que calificó como la antesala de lo que podrá ocurrir en futuros procesos electorales, como las de 2027.

“Hicieron un ensayo de elecciones el año pasado con la elección de ese poder judicial espurio, fue una manipulación total, el ejercicio del clientelismo y la intimidación”, sentenció.

Zedillo consideró que, en términos generales, los sistemas políticos del mundo son encabezados por actores políticos que utilizan el poder para debilitar las libertades.

“Los que han logrado capturar los sistemas usando la democracia para apoderarse del poder y ahora destruir o pretender destruir la democracia también buscan apoderarse de nuestras otras libertades”, afirmó.

Anticipó que en próximos años, el País podría experimentar el escenario de Venezuela, donde pese al rechazo ciudadano, el oficialismo utilizó a las instituciones para aferrarse al mando.