Pierde CFE 23 mil mdp en tercer trimestre de 2026

Durante este periodo, la empresa estatal reportó una pérdida neta de 23 mil 310 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el tercer trimestre del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresó a las pérdidas.

Esto contrasta con la utilidad neta que registró CFE en el mismo periodo del año pasado, la cual se ubicó en 56 mil 416.2 millones, señala el documento.

En tanto, la utilidad neta acumulada de enero a septiembre registró una caída de 80.5 por ciento, al ubicarse en 24 mil 313 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta diferencia se explica principalmente por una caída en la utilidad cambiaria asociada a la valuación de obligaciones denominadas en moneda extranjera, explicó CFE.

Añadió que este efecto es de naturaleza contable y no representa una salida equivalente de efectivo, señala la empresa en su reporte.

Además, por primera vez en seis años, los ingresos acumulados al cierre de septiembre disminuyeron.

En ese periodo, las ventas de la Comisión ascendieron a 518 mil 460 millones de pesos, una contracción de 1.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esto equivale a una pérdida en ingresos por 5 mil 539 millones de pesos, debido a la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros, derivado del comportamiento de los precios promedios del gas natural y a la disminución en los precios de las tarifas en los sectores industrial y comercial, expone el reporte.

Asimismo, la deuda total de la Comisión aceleró su crecimiento y al 30 de septiembre se ubicó en 501 mil 316 millones de pesos, un alza de 18.7 por ciento respecto al mismo periodo anual.

La deuda de largo plazo de enero a septiembre se ubicó en 422 mil 28.1 millones de pesos, un incremento anual de 14.5 por ciento y de 5.47 por ciento respecto al cierre de 2025.

En tanto, la deuda de corto plazo se ubicó en 79 mil 288 millones de pesos, una reducción de 33 por ciento anual y de 4.3 por ciento respecto a diciembre pasado.