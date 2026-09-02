‘Hablan bien de uno y mal de otros’... Sheinbaum acusa a EU de intentar influir en elecciones de México

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum fue cuestionada por las recientes declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien ha reconocido públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , como una persona confiable y “amigo” de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a sectores del Gobierno de Estados Unidos de intentar generar divisiones dentro de su administración mediante declaraciones que elogian a algunos funcionarios mexicanos y cuestionan a otros. La mandataria sostuvo que esta estrategia busca debilitar a gobiernos que defienden su soberanía, aunque aseguró que no ha tenido el efecto esperado.

Al mismo tiempo, el funcionario estadounidense ha realizado señalamientos sobre presuntos vínculos de integrantes del Gobierno mexicano con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Para Sheinbaum, el contraste entre ambos discursos no es casual y responde a una estrategia para provocar diferencias al interior del Gabinete de Seguridad.

“Ellos buscan, de una u otra manera, debilitar a los gobiernos, porque este es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía. Dividirnos internamente es una de sus estrategias”, respondió la Presidenta.

CRÍTICAS Y ELOGIOS COMO UNA ESTRATEGIA POLÍTICA

Sheinbaum rechazó que los comentarios positivos hacia García Harfuch puedan interpretarse como un respaldo directo de Washington al funcionario mexicano. En cambio, consideró que presentar a un integrante del Gobierno como confiable y, al mismo tiempo, lanzar críticas contra otros funcionarios pretende crear diferencias dentro del equipo encargado de la seguridad nacional.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar al interior división, pero fracasan en eso porque no lo logran”, aseguró.

La Presidenta defendió la coordinación entre las instituciones que participan en la estrategia de seguridad y afirmó que existe una relación de trabajo cercana entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la dependencia encabezada por García Harfuch.

También incluyó en esta coordinación a la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de la República (FGR). Según Sheinbaum, la actuación conjunta de estas instituciones es uno de los elementos que permite mantener una estrategia común frente a los problemas de seguridad.

EU Y SU PROCESO ELECTORAL, EN EL CENTRO DEL DEBATE

Al ser cuestionada sobre si los elogios de Terry Cole podrían representar un “voto a favor” de García Harfuch, Sheinbaum rechazó esa interpretación y amplió su señalamiento hacia los intentos de influir en decisiones internas de México.

“También influir en la selección de nuestras pero es un asunto de siempre. Nada más nosotros tener claridad de ello”, manifestó.

La mandataria recordó que Estados Unidos tendrá elecciones en noviembre y sostuvo que México suele convertirse en un tema recurrente dentro de los procesos políticos de ese país. Por ello, pidió mantener una postura de soberanía frente a los discursos que surjan desde territorio estadounidense.

“Que se ocupen de los asuntos de allá; acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá”, expresó.

Sheinbaum insistió en que las diferencias planteadas desde el exterior no han fracturado a su equipo de seguridad. Como argumento, mencionó la reducción de 51 por ciento en los homicidios, resultado que, afirmó, no podría alcanzarse sin la coordinación entre las instituciones federales y la FGR.

GABINETE DE SEGURIDAD RESPONDE CON COORDINACIÓN

La presidenta sostuvo que la unidad dentro del Gabinete de Seguridad se mantiene pese a los señalamientos y reconocimientos provenientes de funcionarios estadounidenses. Su postura es que las decisiones sobre seguridad y política interna corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas.

El debate ocurre mientras la relación entre México y Estados Unidos mantiene como uno de sus principales temas la cooperación en seguridad, particularmente en asuntos relacionados con el narcotráfico, tráfico de armas y combate al crimen organizado.

Para Sheinbaum, los pronunciamientos externos no deben convertirse en factores de división dentro de su administración. La Presidenta reiteró que su Gobierno mantendrá la coordinación entre las dependencias involucradas y la defensa de la soberanía nacional.