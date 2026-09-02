Sheinbaum rechaza división con AMLO... ‘Es absolutamente absurdo, ha sido sumamente respetuoso con nuestro Gobierno’

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria señaló que en los últimos días se ha intentado posicionar la idea de una confrontación entre ella y su antecesor. Sheinbaum consideró que esa versión busca generar una división dentro del movimiento político que actualmente encabeza.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una ruptura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y negó que dentro de la Cuarta Transformación haya una disputa entre grupos identificados como “obradoristas” y “claudistas”.

“ Ahora el argumento que quieren poner es que hay una profunda división entre el presidente López Obrador y su servidora; ahora los obradoristas y los claudistas. Es absolutamente absurdo ”, expresó.

La presidenta sostuvo que su administración mantiene su propia conducción política y que López Obrador no interviene en las decisiones que corresponden al actual gobierno federal.

SHEINBAUM DICE QUE AMLO RESPETA A SU GOBIERNO

Sheinbaum aseguró que el expresidente ha mantenido una actitud respetuosa desde que dejó la Presidencia y que no le ha enviado instrucciones relacionadas con las acciones de su administración.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro Gobierno. No ha mandado ningún mensaje que diga: ‘haz esto, haz aquello, no estoy de acuerdo con esto que hiciste’”, sostuvo.

De acuerdo con la presidenta, López Obrador se encuentra retirado de la vida pública y actualmente trabaja en su segundo libro. Mientras tanto, afirmó, corresponde a su administración continuar con la conducción de la transformación iniciada durante el sexenio anterior.

La mandataria también rechazó la idea de que el expresidente continúe gobernando detrás de ella. Calificó esa interpretación como “muy machista”, al considerar que parte de la premisa de que una mujer no tendría capacidad para ejercer por sí misma la Presidencia de México.

MORENA Y LAS CANDIDATURAS TAMBIÉN ENTRAN EN LA DISCUSIÓN

La presidenta relacionó las versiones sobre una supuesta disputa interna con los acontecimientos recientes en Sinaloa y las menciones al gobernador Rubén Rocha Moya.

Según Sheinbaum, también se ha intentado utilizar el proceso de selección de candidaturas de Morena como evidencia de una presunta lucha por el control político dentro del movimiento.

La mandataria negó que ella o López Obrador intervengan directamente en la definición de candidatos y afirmó que las encuestas son el mecanismo utilizado por el partido para seleccionar a sus abanderados.

“Los candidatos en Morena los pone el pueblo porque los ponen las encuestas. Ni siquiera la Presidenta participa, ni en su momento el presidente López Obrador, en definir a los candidatos”, afirmó.

Con ello, Sheinbaum buscó marcar distancia de la versión que plantea una disputa por el liderazgo del movimiento entre quienes respaldan al expresidente y quienes se identifican con la actual presidenta.

SHEINBAUM ACUSA INTENTO DE DIVIDIR A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

La presidenta sostuvo que existe un intento por provocar una división que debilite al movimiento de la Cuarta Transformación. Frente a esta situación, anticipó que quienes impulsan esa versión volverán a fracasar.

“Otra vez van a fracasar”, afirmó al referirse a quienes, según su postura, buscan generar una confrontación entre ella y López Obrador.

Sheinbaum también vinculó los niveles de aprobación de su gobierno con la continuidad de principios que, dijo, forman parte de su administración. Entre ellos mencionó “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

La presidenta añadió como parte de esa política la frase “por el bien de todos, primero los pobres”, además del cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

El pronunciamiento ocurrió mientras la administración federal desarrolla la glosa del Segundo Informe de Gobierno, ejercicio en el que integrantes del gabinete presentan los resultados de sus respectivas áreas durante las conferencias matutinas.