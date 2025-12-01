$!Hace directivo desvío de recursos en el ISSSTE e IPN

Por transas en contratos en el ISSSTE y en el IPN, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución de Javier Tapia Santoyo, actualmente secretario de Administración en la institución educativa, por desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento.

Santoyo es investigado por irregularidades en contrataciones de servicios de limpieza en el IPN y de compra de productos médicos en su paso por el ISSSTE, donde fue tesorero.

TE PUEDE INTERESAR: Recibirá México 25 mdd para prevenir pandemias

“Se investiga la presunta obtención de recursos financieros que no fueron declarados mediante los instrumentos de la rendición de cuentas previstos en la legislación fiscal”, cita el expediente de la investigación a la que Grupo REFORMA tuvo acceso y en el que se solicita al director del Instituto Político Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, la suspensión inmediata de Tapia Santoyo.

En el IPN, el funcionario otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos otorgado a la empresa Servicios Integrales Retimar --señalada de pertenecer al llamado “cartel de la limpieza” por su serie de contratos en el servicio público--.Justamente hace poco más de una semana, personal de limpieza del Instituto realizó diversas protestas por la falta de pagos oportunos.