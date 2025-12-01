Recibirá México 25 mdd para prevenir pandemias

México obtuvo un apoyo por 25 millones de dólares para fortalecer sus capacidades globales de prevención, preparación y respuesta ante pandemias, informó la Secretaría de Salud.

Los recursos, indicó en un comunicado, forman parte de la tercera ronda de financiamiento del Fondo para Pandemias, un mecanismo internacional de financiamiento administrado por el Banco Mundial.

El financiamiento, detalló, está destinado a avanzar en la preparación ante pandemias transfronterizas, con un enfoque sistémico y costo-efectivo, que incluye los sistemas de alerta temprana, vigilancia y detección, con énfasis en regiones fronterizas y en la coordinación intersectorial.

Destacó que contribuirá a modernizar los sistemas de vigilancia e información epidemiológica; ampliar la capacidad de diagnóstico y fortalecer la red de laboratorios; fortalecer la respuesta rápida y los mecanismos de detección temprana ante amenazas para la salud y capacitar a personal bajo el enfoque integral Una Sola Salud, que articula la salud humana, animal y ambiental.

La directora ejecutiva del Fondo para Pandemias, Priya Basu, reconoció la propuesta de México.

“Elogiamos el compromiso de México de crear un sistema de salud más resiliente y con capacidad de respuesta, y esperamos apoyar al país a medida que avanza en su agenda de preparación para futuras pandemias”, comentó.

En tanto, el Secretario de Salud, David Kershenobich, refrendó el compromiso de México con los esfuerzos multinacionales para la prevención y atención de pandemias.

“El Gobierno de México mantiene su compromiso firme con la labor preventiva de la Secretaría de Salud, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica robusto que contribuya al bienestar del país y de la región de las Américas”, indicó.