Halla ASF 9 mil mdp sin aclarar en revisión de la Cuenta Pública 2025

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    Halla ASF 9 mil mdp sin aclarar en revisión de la Cuenta Pública 2025
    Reportan que, en tan sólo seis meses desde el inicio de su gestión, el órgano fiscalizador ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. REFORMA

El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que los resultados corresponden a 374 auditorías: 286 a entidades federativas, 46 a entes federales y 42 a municipios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la revisión de la Cuenta Pública 2025, con observaciones en instituciones federales, Gobiernos estatales y municipios.

Al presentar la segunda entrega de informes individuales, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que los resultados corresponden a 374 auditorías: 286 a entidades federativas, 46 a entes federales y 42 a municipios.

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Reportó que, en tan sólo seis meses desde el inicio de su gestión, el órgano fiscalizador ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Además, dijo, derivado de sus nuevas atribuciones, por primera vez presentaron tres denuncias penales relacionadas con auditorías en desarrollo, es decir, antes de que concluya el proceso de fiscalización.

Detalló que las denuncias corresponden a hallazgos relacionados con obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y la presentación de documentos presuntamente apócrifos para simular el cumplimiento del pago de cuotas de seguridad social en perjuicio tanto del Estado mexicano como de trabajadores del servicio de intendencia de la empresa.

El auditor detalló que, de los 9 mil millones de pesos pendientes por aclarar, dos mil 327 corresponden al ámbito federal.

Destacan, refirió, los casos del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, en donde se identificaron movimientos financieros y gastos de operación que no fueron debidamente aclarados, así como la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.

A nivel de entidades federativas, agregó, el monto pendiente por aclarar asciende a más de mil 200 millones de pesos, derivados de irregularidades detectadas, sobre todo, en los sectores educativo y de salud.

En el caso de municipios y alcaldías, indicó, 5 mil 200 millones de pesos se encuentran sin acreditar su destino, lo que equivale a la totalidad de los recursos federales asignados a los 42 municipios auditados.

La ASF indicó que, ante esta situación, propusieron la implementación de una plataforma para que, en contexto de cambios de administración, se les permita a los entes que estén culminando su mandato subir la información de las cuentas públicas pendientes por auditar a los servidores de la ASF.

Adicionalmente, la ASF promovió 60 acciones para que el SAT y el IMSS revisen posibles incumplimientos fiscales y de seguridad social de proveedores y prestadores de servicios contratados con recursos públicos.

El auditor sostuvo que la fiscalización no debe limitarse a identificar observaciones, sino que debe esclarecer los hechos, promover responsabilidades y propiciar la recuperación de los recursos públicos.

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