$!Hallan 91 cuerpos en fosa clandestina ‘El Willy’ en Nuevo Casas Grandes; 62 víctimas ya fueron identificadas

El fiscal de Distrito Zona Noroeste de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Adalberto Oros Salido, informó nuevos avances en las investigaciones relacionadas con el hallazgo de una fosa clandestina localizada en el predio conocido como “El Willy”, situado en el municipio de Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el informe presentado por las autoridades, en este sitio han sido localizados un total de 91 cuerpos como resultado de los trabajos de investigación y análisis forense que se desarrollan desde principios de 2025. Las labores forman parte de un proceso de esclarecimiento sobre los hechos ocurridos en la zona y las posibles circunstancias en las que fallecieron las víctimas. TE PUEDE INTERESAR: Caso Carlos Manzo: Grecia Quiroz recibió informe de Harfuch sobre detención de ‘El Congo’

IDENTIFICAN A PRESUNTOS INTEGRANTES DEL CRIMEN ORGANIZADO Durante el proceso de análisis de los restos, las autoridades identificaron que dos de los cuerpos corresponden a presuntos integrantes del crimen organizado que habrían perdido la vida durante un enfrentamiento previo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según explicó el fiscal, este dato forma parte de la reconstrucción de los hechos que se realiza a partir de los indicios encontrados en el lugar, así como de la información recabada durante las investigaciones. El objetivo es determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y establecer si existió participación de grupos delictivos que operan en la región. AVANZA EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS Uno de los avances señalados por la autoridad ministerial corresponde al proceso de identificación de las personas localizadas en el sitio. Oros Salido indicó que, hasta el momento, 62 de los cuerpos han sido plenamente identificados mediante estudios genéticos realizados por especialistas forenses. Los análisis de ADN han permitido confirmar la identidad de varias víctimas y facilitar la entrega de los restos a sus familiares. Este procedimiento forma parte del protocolo que siguen las autoridades para notificar a las familias y brindar certeza sobre el paradero de las personas reportadas como desaparecidas. El fiscal detalló que los trabajos periciales continúan en coordinación con diversas áreas de la fiscalía y con laboratorios especializados, con la finalidad de lograr la identificación del resto de los cuerpos localizados.

CONDICIONES DE LOS RESTOS COMPLICAN TRABAJOS PERICIALES Las autoridades señalaron que en algunos casos el estado en que fueron encontrados los restos representa un desafío técnico para los especialistas. Debido a ello, los estudios científicos pueden requerir más tiempo para obtener resultados concluyentes. Los análisis incluyen pruebas genéticas, revisión de registros forenses y comparación con bases de datos de personas reportadas como desaparecidas. INDICIOS BALÍSTICOS HALLADOS EN EL PREDIO Durante las labores de búsqueda y procesamiento del lugar, los equipos de investigación también localizaron al menos 70 casquillos percutidos de distintos calibres. Estos indicios balísticos forman parte del material que se analiza para determinar si el predio pudo haber sido escenario de hechos violentos relacionados con actividades delictivas. Las autoridades continúan integrando estos elementos dentro de la carpeta de investigación correspondiente. INCREMENTO DE DENUNCIAS EN LA REGIÓN NOROESTE En su informe, el fiscal de Distrito también abordó la situación de seguridad en la región noroeste de Chihuahua, donde se ha registrado un incremento en el número de denuncias por diversos delitos en los últimos meses. Aunque este aumento podría interpretarse como un alza en la incidencia delictiva, Oros Salido señaló que también puede estar relacionado con una mayor disposición de la ciudadanía para acudir ante las autoridades y presentar denuncias formales.

TE PUEDE INTERESAR: Se ubica Coahuila entre las tres entidades con más fosas clandestinas; gran mayoría data de la época oscura INVESTIGACIONES EN PREDIO ‘EL WILLY’ CONTINÚAN ABIERTAS Las autoridades estatales reiteraron que la investigación sobre la fosa clandestina localizada en el predio “El Willy” continúa abierta. Los trabajos forenses y las labores de campo siguen desarrollándose tanto en el sitio como en los laboratorios especializados. El objetivo, indicaron, es esclarecer completamente los hechos, lograr la identificación de todas las víctimas localizadas y establecer responsabilidades en caso de confirmarse la participación de personas o grupos vinculados con actividades delictivas. Con información de Infobae

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