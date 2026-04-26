Hallan bolsas con restos humanos a 30 minutos de Guadalajara

El 26 de abril, tras la revisión de la ONU por la crisis de desapariciones forzadas en México, se registró el hallazgo de restos humanos en Jalisco.

El colectivo de madres buscadoras de Jalisco denunció haber encontrado bolsas negras, presuntamente de basura, en cuyo contenido se almacenaban partes humanas. El hallazgo ocurrió en el municipio de El Salto, Jalisco, a 30 minutos aproximadamente de Guadalajara.

Desde la plataforma de Facebook, el colectivo informó que presuntamente las bolsas contenían restos humanos segmentados, argumentando la posibilidad de que las partes fueron depositadas de manera paulatina. El colectivo denunció el descubrimiento a las autoridades para lograr el análisis forense correspondiente.

‘Como colectivo, reiteramos que cada hallazgo representa la esperanza de una familia que busca respuestas. Seguiremos en campo, con el corazón firme, hasta encontrarlos’ señala la publicación.

En la publicación se destacó la presencia de restos óseos y la identificación de una mujer, presuntamente, perteneciente al Tecnológico Nacional de México.