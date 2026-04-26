Hallan bolsas con restos humanos a 30 minutos de Guadalajara

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México
/ 26 abril 2026
    Hallan bolsas con restos humanos a 30 minutos de Guadalajara
    Imagen ilustrativa Cuarto oscuro | Margarito Pérez Retana

El colectivo de madres buscadoras de Jalisco registró el hallazgo de bolsas de basura con restos óseos en el municipio de El Salto

El 26 de abril, tras la revisión de la ONU por la crisis de desapariciones forzadas en México, se registró el hallazgo de restos humanos en Jalisco.

El colectivo de madres buscadoras de Jalisco denunció haber encontrado bolsas negras, presuntamente de basura, en cuyo contenido se almacenaban partes humanas. El hallazgo ocurrió en el municipio de El Salto, Jalisco, a 30 minutos aproximadamente de Guadalajara.

Desde la plataforma de Facebook, el colectivo informó que presuntamente las bolsas contenían restos humanos segmentados, argumentando la posibilidad de que las partes fueron depositadas de manera paulatina. El colectivo denunció el descubrimiento a las autoridades para lograr el análisis forense correspondiente.

Como colectivo, reiteramos que cada hallazgo representa la esperanza de una familia que busca respuestas. Seguiremos en campo, con el corazón firme, hasta encontrarlos’ señala la publicación.

En la publicación se destacó la presencia de restos óseos y la identificación de una mujer, presuntamente, perteneciente al Tecnológico Nacional de México.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ya-basta-buscar-desaparecidos-no-es-delito-es-una-tragedia-GG20262756

Desde el descubrimiento del Rancho Izaguirre, el 5 de marzo del 2025, el estado de Jalisco se ha vuelto el epicentro de los casos relacionados con el hallazgo de fosas clandestinas y casos de desaparición forzada.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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