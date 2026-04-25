Ya basta, buscar desaparecidos no es delito, es una tragedia

No hay nada más eficiente para generar “terror y respeto”, dicen, que desaparecer mujeres y hombres, niños y adolescentes, hijos y esposos, padres y hermanos, madres, esposas, novias, hijas. Cáncer letal irreductible, este hábito violento y despiadado no cesa de expandirse a cada momento. Y no, no es apreciación, lo he reporteado en campo todo este siglo (hasta la pandemia) y, además, ahí están las cifras duras, frías, implacables...

Hace tiempo que torturar, matar, ejecutar, masacrar, descuartizar, decapitar, encajuelar, disolver, pozolear y todos los verbos existentes en el sicariato nacional resultan insuficientes para nombrar la exhibición de machismo que los cárteles y sus cientos de balcanizadas facciones requieren dar cada día: los capos y sus sicarios han decidido que es mejor desaparecer personas en cada jale que realizan. ¿Para qué? Para que los respeten, para que les teman, según dicen ellos mismos, y para no calentar las plazas con regaderos de cuerpos bañados en sangre. En su limitada, pero eficaz, aritmética empresarial, los cadáveres tirados sí se cuentan y pueden generar pesquisas, pero los desaparecidos no suman, sólo restan (vidas), porque nadie los investiga y tienen un jugoso bono de negocios: la impunidad que esparce horror y sufrimiento interminable.

1) Para no irnos más lejos, en este siglo, del 1 de enero del 2000 hasta el 1 de abril del 2026, hay registradas, en el conteo oficial, 121 mil 284 personas desaparecidas y no localizadas. La mayoría son hombres: 95 mil 455 (el 78.70 por ciento). Las mujeres suman 25 mil 607 (21.1 por ciento). El resto, 222 casos (0.18 por ciento), tiene sexo “indeterminado”.

De ese tamaño es la desgracia, como un estadio Azteca repleto de desaparecidos en todas sus gradas, palcos y cancha. De ese tamaño es la ignominia para México: un país violentísimo con un Estado que en este siglo ha sido incapaz de acompañar eficientemente a las familias que buscan a sus más de 121 mil desaparecidas y desaparecidos, porque al menos de eso debiera tratarse, de acompañar irrenunciablemente a las familias de los desaparecidos en sus búsquedas y protegerlos, de no permitir que los criminales también los asesinen a ellos por el delito de buscar cada día a sus seres queridos, como tantas veces ha sucedido.

2) Al concluir el primer año del bélico sexenio de Felipe Calderón, en 2007, hubo 837 personas desaparecidas. En el último año de su gestión, hasta noviembre de 2012, se contabilizaron 3 mil 876 personas desaparecidas; es decir, los casos crecieron más de 4.6 veces.

– En el último año de Enrique Peña Nieto, hasta noviembre de 2018, se registraron 5 mil 807 desapariciones, un crecimiento de casi 50 por ciento respecto al cierre de Calderón.

– En el último año de gobierno de AMLO, hasta el 1 de octubre de 2024, hubo 9 mil 456 personas desaparecidas, un aumento de más del 62 por ciento contra el cierre de Peña Nieto.

– En el primer año de Claudia Sheinbaum hubo 14 mil 441 personas desaparecidas, un incremento de más del 52 por ciento respecto a la conclusión de su colega.

El Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las fiscalías de las entidades deben acompañar todo el tiempo a los familiares de los desaparecidos en la búsqueda de sus seres queridos, hasta que los encuentren vivos o muertos. No es un puto delito buscar a una hija desaparecida o a un hijo esfumado; es una maldita desgracia que requiere de toda la empatía, solidaridad y ayuda del gobierno mexicano y del auxilio que pueda brindar la ONU o el organismo internacional que tenga la capacidad de hacerlo.