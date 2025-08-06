Hallan restos humanos en bolsas plásticas en Juárez, Nuevo León

Una intensa movilización policiaca se registró en el municipio de Juárez, Nuevo León, ante el hallazgo de restos humanos al interior de bolsas negras.

Aparentemente, trabajadores que realizaban la limpieza de un lote baldío localizaron los restos humanos y dieron aviso a las autoridades.

Los hechos se registraron sobre la calle Misión, en su cruce con Santa Fe, en la colonia Santa Fe, en el referido ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó el hallazgo de los restos e informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron al sitio a atender el reporte.

Al momento, se sabe que los restos pertenecen a un cuerpo; sin embargo, al momento no se tiene la descripción del mismo.