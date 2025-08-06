Hallan restos humanos en bolsas plásticas en Juárez, Nuevo León

México
/ 6 agosto 2025
    Hallan restos humanos en bolsas plásticas en Juárez, Nuevo León
    Hallan restos humanos dentro de bolsas de basura en lote baldío en Juárez, Nuevo León FOTO: VANGUARDIA

Las autoridades esclarecieron que los restos encontrados pertenecen a una sola persona, aun sin identificar

Una intensa movilización policiaca se registró en el municipio de Juárez, Nuevo León, ante el hallazgo de restos humanos al interior de bolsas negras.

Aparentemente, trabajadores que realizaban la limpieza de un lote baldío localizaron los restos humanos y dieron aviso a las autoridades.

Los hechos se registraron sobre la calle Misión, en su cruce con Santa Fe, en la colonia Santa Fe, en el referido ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó el hallazgo de los restos e informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) se movilizaron al sitio a atender el reporte.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en posesión de 130 kilos de marihuana en El Carmen, Nuevo León

Al momento, se sabe que los restos pertenecen a un cuerpo; sin embargo, al momento no se tiene la descripción del mismo.

