Harfuch afirma que han sido detenidas 67 mil 253 personas por delitos de alto impacto

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, realizada como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario destacó que las detenciones buscan impedir que quienes participan en actividades criminales continúen generando violencia.

La Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido detener a 67 mil 253 personas relacionadas con delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

En el combate al narcotráfico, la Secretaría de Marina ha asegurado 88 toneladas de cocaína mediante operaciones marítimas . Entre estos decomisos se encuentra uno de los mayores realizados por la institución: más de ocho toneladas de droga interceptadas frente a las costas de Michoacán.

Harfuch informó también que las fuerzas de seguridad han decomisado 34 mil 353 armas de fuego durante el periodo señalado. De acuerdo con el funcionario, alrededor de 80 por ciento proviene de Estados Unidos .

A esta cifra se suman 111 servidores públicos presuntamente vinculados con organizaciones delictivas , entre ellos presidentes municipales de distintas entidades. Las capturas forman parte, entre otras acciones, del Operativo Enjambre , dirigido contra redes de protección institucional al crimen organizado.

CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

Al referirse a los funcionarios detenidos, García Harfuch aseguró que la política de seguridad del gobierno federal mantiene una postura de “cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad”, independientemente del cargo o filiación política de las personas involucradas.

El secretario también presentó avances en la lucha contra la extorsión, delito que el gobierno federal colocó entre sus principales prioridades debido al impacto que tiene sobre comerciantes, transportistas, productores, prestadores de servicios y familias.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión comenzó el 6 de julio de 2025 y contempla una reforma legal para homologar este delito en todo el país y establecer su persecución de oficio. Con ello, explicó Harfuch, las investigaciones pueden iniciarse sin que toda la responsabilidad recaiga sobre las víctimas.

Como parte de la estrategia se establecieron cinco líneas de acción: operaciones de inteligencia para lograr detenciones, fortalecimiento de las unidades antiextorsión estatales, atención especializada a víctimas, capacitación de operadores del 089 y campañas nacionales de prevención.

También se han implementado medidas financieras y penitenciarias, entre ellas la cancelación de cuentas utilizadas para cobrar extorsiones, el bloqueo de líneas telefónicas relacionadas con estos delitos y operativos en centros penitenciarios.

Según el reporte presentado por el secretario, 2 mil personas han sido detenidas por extorsión en 29 entidades federativas entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

SHEINBAUM ENCABEZA DIARIAMENTE EL GABINETE DE SEGURIDAD

Uno de los elementos centrales de la estrategia, sostuvo Harfuch, es la participación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conducción de la política de seguridad.

Explicó que la mandataria encabeza cada mañana las reuniones del Gabinete de Seguridad, en las que se revisan los niveles de incidencia delictiva, se analizan investigaciones y operaciones y se determinan acciones para las zonas que requieren mayor atención.

Para el funcionario, este mecanismo permite acelerar el intercambio de información entre las instituciones y dar seguimiento a las decisiones hasta traducirlas en investigaciones, judicializaciones o despliegues operativos.

La estrategia involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Inteligencia y Guardia Nacional, además de las autoridades estatales.

Harfuch resaltó la coordinación con los gobiernos locales, al señalar que 90 por ciento de los delitos corresponden al fuero común, por lo que la participación de las entidades resulta fundamental.

Finalmente, recordó que la política de seguridad federal se articula en cuatro grandes líneas: atender las causas de la violencia, consolidar a la Guardia Nacional dentro de la Sedena, fortalecer las labores de inteligencia e investigación y mejorar la coordinación entre autoridades federales y estatales.

El secretario pidió evitar cualquier lectura triunfalista de los resultados y advirtió que los avances representan apenas una parte del trabajo pendiente. La meta, afirmó, es mantener el esfuerzo para continuar reduciendo los índices delictivos.