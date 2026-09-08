Sheinbaum pide a EU atender las causas de las adicciones y destaca interés de zar antidrogas en México Canta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Sara Carter, directora de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, ha mostrado interés en las estrategias impulsadas por México para atender las causas sociales relacionadas con el consumo de drogas, entre ellas los programas culturales y deportivos promovidos por su gobierno. Durante la conferencia mañanera de este martes 8 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria destacó particularmente el interés de la funcionaria estadounidense en “México Canta por la paz y contra las adicciones”, iniciativa binacional que busca promover nuevas narrativas en la música regional mexicana y evitar la apología de la violencia. El programa forma parte de la estrategia gubernamental de atención a las causas.

Sheinbaum explicó que Carter incluso había expresado su intención de acudir a uno de los conciertos realizados en Estados Unidos para conocer de primera mano las acciones que México desarrolla mediante la cultura y el deporte. “Ahora que hicimos México Canta en Estados Unidos, ella incluso tenía el interés de ir al concierto para conocer qué es lo que estamos haciendo en temas de cultura, deporte”, señaló. La presidenta también mencionó el programa “Boxeando por la Paz”, otra de las iniciativas de su administración orientadas a ofrecer alternativas a los jóvenes y prevenir que sean atraídos por dinámicas relacionadas con la violencia y las adicciones. De acuerdo con Sheinbaum, la funcionaria estadounidense ha reconocido la importancia de atender las causas que propician el consumo de drogas, una perspectiva que, dijo, comienza a adquirir mayor relevancia en Estados Unidos. “Se interesó mucho, por ejemplo, con el programa Boxeando por la Paz que hemos estado haciendo. Entonces, ella ha manifestado la importancia de atender las causas”, afirmó.

SHEINBAUM RECLAMA MAYOR RESPONSABILIDAD A ESTADOS UNIDOS El señalamiento se produjo en medio del llamado de la presidenta a que Estados Unidos asuma una mayor responsabilidad frente al problema del consumo y tráfico de drogas. Sheinbaum sostuvo que la estrategia contra el narcotráfico no puede concentrarse exclusivamente en México, debido a que el fenómeno involucra tanto la producción y el tráfico de sustancias como el enorme mercado de consumidores que existe en Estados Unidos. La mandataria consideró relevante que el gobierno estadounidense haya comenzado a reconocer el consumo de drogas como un asunto que también debe ser abordado desde la perspectiva de salud pública y prevención, además de las acciones policiales y de seguridad. “Hay una parte muy importante que hacer allá y no solo estar mencionando a México”, sostuvo. La presidenta ha insistido en distintas ocasiones en que la cooperación bilateral debe partir de una responsabilidad compartida y no de señalamientos unilaterales hacia México. En ese sentido, su gobierno plantea que Estados Unidos debe fortalecer sus propias políticas para reducir el consumo, atender las adicciones y combatir las redes de distribución que operan en su territorio. MÉXICO CANTA, UNA ESTRATEGIA MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA La segunda edición de México Canta por la paz y contra las adicciones fue presentada por el gobierno federal como una estrategia cultural dirigida principalmente a jóvenes de México y Estados Unidos. El concurso busca impulsar canciones de música regional mexicana que no hagan apología de la violencia y pretende utilizar la música como una herramienta para generar referentes distintos entre las nuevas generaciones. En su edición de 2026 participan jóvenes de entre 18 y 29 años, mexicanos y mexicoestadounidenses. La iniciativa llegará a su etapa final el próximo 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde se elegirán tres ganadores mediante votación del público. Posteriormente, los finalistas se presentarán en el Zócalo de la Ciudad de México durante los festejos patrios del 15 de septiembre. Para el gobierno de Sheinbaum, este tipo de programas forma parte de una política preventiva que busca disputar espacios culturales a las narrativas que glorifican la violencia y el crimen organizado. La presidenta planteó así que el combate a las adicciones no debe limitarse al decomiso de drogas o a la detención de integrantes de organizaciones criminales, sino que también debe incluir acciones de prevención, salud pública, cultura, deporte y generación de oportunidades para los jóvenes. En ese contexto, Sheinbaum sostuvo que existe un reconocimiento creciente en Estados Unidos sobre la necesidad de abordar el consumo de drogas desde sus propias causas y no únicamente desde la perspectiva del combate al narcotráfico. La mandataria consideró que este cambio de enfoque puede contribuir a una relación bilateral en la que ambos países asuman responsabilidades frente a un problema que, por su propia naturaleza, trasciende las fronteras.