Sedena admite uso de drones de cárteles en la frontera entre México y Estados Unidos

GUADALUPE, ZAC.- El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), admitió que los cárteles mexicanos usan drones comerciales en la frontera de Estados Unidos para vigilancia de las autoridades estadounidenses y cometer delitos como el tráfico de personas. En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Trevilla Trejo resaltó una relación con las fuerzas armadas de Estados Unidos “muy buena” y muy positiva”, basado en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto la soberanía y coordinación sin subordinación. Además, apuntó que se evaluaría el uso de láser AMP-HEL que usan las autoridades estadounidenses para derribar estos artefactos no tripulados en la frontera.

“Principalmente los utilizan grupos delictivos, pero es para ver. Son drones comerciales; únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten. ¿Y qué es lo que buscan ver? Esas rutas que estén libres, en donde no esté la presencia de la autoridad”, expuso el secretario de Defensa. “No hemos platicado de eso, nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los buenos resultados. Hasta el momento no hemos entrado en pláticas”, dijo sobre si México podría adquirir el láser.

OPERACIONES ESPEJO, ADIESTRAMIENTO E INFORMACIÓN CON EU Entre las acciones coordinadas con Estados Unidos destacó operaciones espejo como parte de los aspectos operativos, así como adiestramiento e información. “En el tema de los drones, también ha existido una coordinación muy buena que comparte información. Lo que nos han dicho ellos es que son drones comerciales. Más que nada, los utiliza la gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, que por cierto ha disminuido bastante, un 96% en comparación con el año pasado.

“Entonces, se ha avanzado mucho en ese sentido”, recalcó al referir resultados en la operación frontera norte como 14 mil 270 detenidos desde febrero el año pasado y acciones contra armas y droga. CÁRTELES MEXICANOS SE RENUEVAN CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Recientemente, el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, expuso cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México. Durante un recorrido en vehículo por el muro fronterizo de Arizona con Sonora —en el que participó el diario “El Universal” junto con medios de otros países— observa cómo halcones escondidos cazan los movimientos de los agentes para tratar de librarlos y así cruzar personas, drogas y armas. La “amenaza” ya no está sólo a ras de tierra, sino que ahora también se tiene que voltear a ver al aire, pero esto no es impedimento para la Patrulla Fronteriza porque se ha adquirido tecnología para combatir estas aeronaves no tripuladas. Más detalles son reservados por temas de seguridad. Además, la advertencia está hecha por la Border Patrol: “Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera”. Hasta ahora, en esta sección no hay registros de ataques con drones contra los agentes.

“Eso es algo que nosotros hemos visto en la Patrulla Fronteriza siempre, la vigilancia de los coyotes y los traficantes viendo nuestros movimientos, ahora con la tecnología. Ellos también utilizan los drones para estar viendo nuestros movimientos. La mayoría del tiempo esos drones están en la frontera, no cruzan de este lado. Pero si llegan a cruzar, entonces nosotros también tenemos la tecnología, tenemos helicópteros para poder combatir esas amenazas”, comenta Vasavilbaso. “La mayoría de los drones los usan para observar, para estar vigilando el movimiento de los agentes. También nosotros tenemos nuestra propia tecnología, también podemos vigilar qué es lo que pasa. Por más que usen tecnología, nosotros vamos a estar aquí defendiendo la frontera 24 horas al día, siete días a la semana”, advierte. CRIMEN ORGANIZADO USA VIEJAS Y NUEVAS PRÁCTICAS PARA TRÁFICO DE PERSONAS A EU La Patrulla Fronteriza en esta zona celebra el muro tecnológico que refuerza la administración del presidente Donald Trump, con sensores, cámaras de videovigilancia de última generación y más alambre de púas. Esta es la primera defensa de contención. A 40 grados de temperatura, el agente Vasavilbaso da cuenta en su recorrido de cómo el ejército de Estados Unidos ayuda a colocar rollos de alambres de púas en el muro de acero reforzado. Las viejas prácticas de cruzar por túneles a las personas también siguen latentes; hace tan sólo dos meses se descubrió uno cerca de la frontera con Nogales.

La seguridad en las calles estadounidenses de Nogales y su estructura de drenaje fue reforzada con “muros” subterráneos para impedir el paso de migrantes. El agente J. Hulog celebra que hace tiempo los niños dejaron de ser usados para intentar cruzar droga por los túneles. COLABORACIÓN CON MÉXICO SIEMPRE HA SIDO BUENA: PATRULLA FRONTERIZA Para el jefe de la Patrulla Fronteriza en Tucson, John Morris, la colaboración con las autoridades de México siempre ha sido buena; afirma que entienden lo que tratan de lograr juntos ambos países en cuestión de seguridad fronteriza. En la sede del sector Tucson, confirma en respuesta a este medio que el Cártel de Sinaloa opera mayormente en la frontera de Arizona con Sonora, con nuevas estrategias en redes sociales para enganchar a más personas, e incluso con el uso de más tecnología.

Morris inició su carrera profesional en 1996 en el sector río Bravo y, dice, siempre ha tenido una muy buena colaboración con las autoridades mexicanas en la franja fronteriza, no necesariamente con los recientes cambios de gobiernos. “Entre fronterizos entendemos lo que estamos tratando de lograr juntos, y trabajamos bien entre nosotros. Yo no diría que es necesariamente mejor ahora, ya que en mi experiencia siempre ha sido buena [la relación]. Si necesitan lo que sea de nosotros, hacemos todo lo posible por apoyarles, y cuando nosotros necesitamos algo de ellos, siempre hacen todo lo posible por apoyarnos”.