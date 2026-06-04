Harfuch anuncia la detención de Jesús Zamora, presunto líder de red de extorsión en Acapulco, y 10 personas

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México
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    Harfuch anuncia la detención de Jesús Zamora, presunto líder de red de extorsión en Acapulco, y 10 personas
    Jesús Zamora Cervantes fue detenido junto con otras 10 personas durante cateos en Acapulco por una investigación relacionada con extorsión. SSPC

Autoridades detuvieron a Jesús Zamora y 10 personas por presunta extorsión a prestadores turísticos en Acapulco durante nueve cateos.

Detienen a 11 presuntos extorsionadores de prestadores turísticos en Acapulco; capturan a Jesús Zamora, señalado como líder de la organización

Autoridades federales y estatales informaron la detención de 11 personas presuntamente relacionadas con una estructura dedicada a la extorsión de prestadores de servicios turísticos en el puerto de Acapulco, Guerrero. Entre los detenidos se encuentra Jesús Zamora Cervantes, identificado por las autoridades como presunto líder de la organización.

La acción fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que las capturas se realizaron como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gobierno de México.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, García Harfuch señaló que las detenciones fueron resultado de denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigaciones desarrolladas en Acapulco.

“Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum y derivado de varias denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, FGR, SEMAR, SSPC y las autoridades del estado de Guerrero ejecutaron nueve cateos y se detuvieron a 11 personas, entre ellas Jesús Z. N., presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar sistemáticamente a prestadores de servicios turísticos”, publicó.

ONCE DETENIDOS CONTABAN CON ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR EXTORSIÓN

El funcionario agregó que durante las diligencias se aseguraron armas de fuego, narcóticos, documentación y diversos equipos tecnológicos.

“Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, narcóticos, documentación relevante y equipos tecnológicos que fortalecerán las investigaciones y permitirán ampliar las acciones contra esta estructura delictiva”, indicó.

Asimismo, García Harfuch señaló que siete de los once detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión.

“Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México de combatir con toda firmeza a quienes lucran con el miedo y la violencia. La extorsión no será tolerada. Se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo”, expresó.

OPERATIVO DERIVÓ DE DENUNCIAS CIUDADANAS

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los operativos se desarrollaron en coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones iniciaron a partir de denuncias ciudadanas que alertaban sobre un grupo dedicado a intimidar y exigir pagos a prestadores de servicios turísticos en distintas zonas de la franja costera de Acapulco.

“Derivado de denuncias ciudadanas y en seguimiento a líneas de investigación, los agentes de seguridad identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán”, detalló la SSPC.

Como parte de las investigaciones se realizaron labores de vigilancia fija, móvil y discreta sobre diversos inmuebles que presuntamente eran utilizados por los integrantes de la organización.

Con los datos obtenidos, un juez de control autorizó nueve órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos del municipio.

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DETIENEN A 11 PERSONAS Y ASEGURAN ARMAS, TELÉFONOS Y VEHÍCULOS DURANTE CATEOS EN GUERRERO

Las autoridades informaron que durante el desarrollo de los cateos fueron detenidas 11 personas.

“Durante los cateos, se detuvo a 11 personas, entre ellas Jesús ‘N’, identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo”, indicó la dependencia.

Además, se aseguraron diversos objetos considerados relevantes para las investigaciones.

Entre lo decomisado se encuentran tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas electrónicas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.

Tras su detención, los presuntos implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

“A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. En tanto, los domicilios quedaron sellados y bajo resguardo policial”, señaló la SSPC.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el delito de extorsión y fortalecer la seguridad en destinos turísticos.

ALCALDESA DE ACAPULCO RECHAZA VÍNCULOS CON JESÚS ZAMORA

Horas después de que se diera a conocer la detención de Jesús Zamora Cervantes, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, negó que el detenido hubiera fungido como asesor de su administración.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta municipal calificó como falsa la información publicada por diversos medios de comunicación que lo identificaban como colaborador cercano del gobierno municipal.

Según la alcaldesa, las versiones difundidas buscan politizar un operativo realizado por autoridades federales.

La respuesta se produjo después de que algunos reportes locales señalaran que Zamora Cervantes se desempeñaba como supuesto “asesor general” del Ayuntamiento de Acapulco.

De acuerdo con esas versiones, al momento de su captura el detenido habría manifestado a los agentes que contaba con acuerdos con diversas instancias gubernamentales.

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REGISTROS OFICIALES DOCUMENTAN ACTIVIDADES PÚBLICAS DE JESÚS ZAMORA CERVANTES

Aunque el gobierno municipal negó cualquier relación laboral con Zamora Cervantes, registros oficiales del Gobierno de Guerrero documentan que el ahora detenido participó en diversas reuniones institucionales en calidad de presidente del Consejo Consultivo de Turismo.

Uno de esos encuentros ocurrió el 10 de marzo de 2026, cuando el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, reconoció públicamente su trabajo dentro del sector turístico.

Según los comunicados oficiales, durante ese encuentro se refrendó el reconocimiento a Zamora Cervantes por su “compromiso y labor” al frente del organismo.

Los registros gubernamentales también muestran que su relación con dependencias estatales se remonta a años anteriores.

En marzo de 2018, durante la administración del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, fue designado encargado de despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado.

En ese periodo se desempeñaba como oficial mayor de la Administración Fiscal Acapulco número 2, adscrita a la Secretaría de Finanzas estatal.

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CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Las autoridades federales señalaron que la información asegurada durante los cateos permitirá ampliar las investigaciones relacionadas con la estructura presuntamente dedicada a la extorsión en zonas turísticas de Acapulco.

De igual forma, indicaron que continuarán las indagatorias para determinar el alcance de las operaciones del grupo y establecer posibles responsabilidades adicionales.

Hasta el momento, los once detenidos permanecen a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, mientras se determina su situación jurídica conforme al desarrollo de las investigaciones y los procedimientos judiciales en curso.

De acuerdo con la legislación mexicana, las personas detenidas deben ser consideradas inocentes hasta que una autoridad judicial emita una sentencia condenatoria firme en su contra.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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