Harfuch confirma colombianos con antecedentes en Ucrania en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Harfuch confirma colombianos con antecedentes en Ucrania en México
    Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad. VANGUARDIA

La SSPC colabora con Colombia y descarta el reclutamiento de exmilitares mexicanos en violencia armada.

El gobierno de México detectó la llegada al país de personas colombianas que pelearon en Ucrania. La noticia la dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una rueda de prensa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/motin-en-el-penal-el-castillo-de-mazatlan-deja-a-6-muertos-y-15-heridos-IH24012864

México ya coordina esfuerzos con las autoridades de Colombia para dar seguimiento al caso. Ambos países comparten información y registros para saber quiénes son estas personas y vigilar sus pasos.

NIEGAN QUE EXMILITARES ENTRENEN A CRIMINALES

Las autoridades aclararon que no hay exmilitares mexicanos entrenando a grupos delictivos. El secretario Harfuch aseguró que no existe ningún reporte ni prueba de que expolicías o exsoldados del país estén enseñando a usar armas o drones a criminales.

El gobierno mantiene la vigilancia sobre el uso de drones y tecnología por parte del crimen. Las autoridades buscan evitar que personas con experiencia en guerras extranjeras enseñen tácticas peligrosas a los grupos delictivos locales.

REFUERZAN VILIGANCIA EN FRONTERAS

Los controles en los aeropuertos y entradas al país se han vuelto más estrictos. El objetivo principal es detectar a tiempo a cualquier persona con antecedentes de combate antes de que pueda causar problemas en el país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuitlahuac-garcia-niega-que-exista-una-crisis-de-gas-en-mexico-y-garantiza-el-abasto-pemex-produce-cada-vez-mas-CH24013122

EL INTERÉS EN LA “GUERRA DE DRONES”

Grupos delictivos en Latinoamérica y México han buscado reclutar o aprender de excombatientes con experiencia operativa en la guerra de Ucrania dueños de conocimientos de pilotaje FPV (drones en primera persona), adaptación de cargas explosivas y técnicas para burlar inhibidores de señal.

Diversos informes han señalado que exmilitares y mercenarios latinoamericanos (principalmente colombianos) que viajaron a Europa a combatir, están de regreso en la región, lo que han encendido las alarmas de seguridad y migración en varios países.

Las alarmas cobran fuerza tras un vídeo viral en la plataforma X en la que se observa a un mexicano en la guerra de Ucrania, en dicho vídeo la persona hace alusión a cárteles mexicanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Seguridad
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


México

Personajes


Omar García Harfuch

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ley antimemes

Ley antimemes
true

Marath Bolaños, el mensajero de Andy

Madres buscadoras presentaron un amparo contra la FGR y las 32 fiscalías por fallas en el Banco Nacional de Datos Forenses.

Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses
Claudia Sheinbaum negó haber regañado a Omar García Harfuch tras el reporte publicado por The Wall Street Journal.

Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Nacional Monte de Piedad reactivó su tienda en línea con descuentos en joyería y relojes durante octubre.

Monte de Piedad ofrece hasta 35% de descuento en joyas: así puedes comprar
Laurence Leavy, conocido como Marlins Man, compartió una selfie con Dua Lipa y Callum Turner durante el partido entre Yankees y Rays, sin saber inicialmente que estaba junto a dos celebridades internacionales.

¿Quién es Marlins Man? El aficionado que conoció a Dua Lipa y Callum Turner sin saberlo
Carlos Tévez prepara su despedida en La Bombonera y busca reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo.

¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina