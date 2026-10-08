Harfuch confirma colombianos con antecedentes en Ucrania en México

El gobierno de México detectó la llegada al país de personas colombianas que pelearon en Ucrania . La noticia la dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una rueda de prensa.

México ya coordina esfuerzos con las autoridades de Colombia para dar seguimiento al caso. Ambos países comparten información y registros para saber quiénes son estas personas y vigilar sus pasos.

NIEGAN QUE EXMILITARES ENTRENEN A CRIMINALES

Las autoridades aclararon que no hay exmilitares mexicanos entrenando a grupos delictivos. El secretario Harfuch aseguró que no existe ningún reporte ni prueba de que expolicías o exsoldados del país estén enseñando a usar armas o drones a criminales.

El gobierno mantiene la vigilancia sobre el uso de drones y tecnología por parte del crimen. Las autoridades buscan evitar que personas con experiencia en guerras extranjeras enseñen tácticas peligrosas a los grupos delictivos locales.

REFUERZAN VILIGANCIA EN FRONTERAS

Los controles en los aeropuertos y entradas al país se han vuelto más estrictos. El objetivo principal es detectar a tiempo a cualquier persona con antecedentes de combate antes de que pueda causar problemas en el país.