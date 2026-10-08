Harfuch confirma colombianos con antecedentes en Ucrania en México
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La SSPC colabora con Colombia y descarta el reclutamiento de exmilitares mexicanos en violencia armada.
El gobierno de México detectó la llegada al país de personas colombianas que pelearon en Ucrania. La noticia la dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una rueda de prensa.
México ya coordina esfuerzos con las autoridades de Colombia para dar seguimiento al caso. Ambos países comparten información y registros para saber quiénes son estas personas y vigilar sus pasos.
NIEGAN QUE EXMILITARES ENTRENEN A CRIMINALES
Las autoridades aclararon que no hay exmilitares mexicanos entrenando a grupos delictivos. El secretario Harfuch aseguró que no existe ningún reporte ni prueba de que expolicías o exsoldados del país estén enseñando a usar armas o drones a criminales.
El gobierno mantiene la vigilancia sobre el uso de drones y tecnología por parte del crimen. Las autoridades buscan evitar que personas con experiencia en guerras extranjeras enseñen tácticas peligrosas a los grupos delictivos locales.
REFUERZAN VILIGANCIA EN FRONTERAS
Los controles en los aeropuertos y entradas al país se han vuelto más estrictos. El objetivo principal es detectar a tiempo a cualquier persona con antecedentes de combate antes de que pueda causar problemas en el país.
EL INTERÉS EN LA “GUERRA DE DRONES”
Grupos delictivos en Latinoamérica y México han buscado reclutar o aprender de excombatientes con experiencia operativa en la guerra de Ucrania dueños de conocimientos de pilotaje FPV (drones en primera persona), adaptación de cargas explosivas y técnicas para burlar inhibidores de señal.
Diversos informes han señalado que exmilitares y mercenarios latinoamericanos (principalmente colombianos) que viajaron a Europa a combatir, están de regreso en la región, lo que han encendido las alarmas de seguridad y migración en varios países.
Las alarmas cobran fuerza tras un vídeo viral en la plataforma X en la que se observa a un mexicano en la guerra de Ucrania, en dicho vídeo la persona hace alusión a cárteles mexicanos.