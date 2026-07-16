Hay en México más de 97 mil presos sin sentencia: Inegi

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    Hay en México más de 97 mil presos sin sentencia: Inegi
    Al cierre de 2025 hubo 5 mil 702 delitos por los que los presos sin sentencia se encontraban recluidos en centros penitenciarios federales. UNSPLASH

Revela Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal aumento de reos sin haber recibido una sentencia en cárceles del País

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer un incremento durante 2025 en el número de personas privadas de la libertad que no cuentan con sentencia, siendo la población femenil la más afectada.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) 2026, al cierre del año pasado hubo un registro de 231 mil 436 presos en México y solo 133 mil 714 de ellos contaban con sentencia.

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Es decir, hay 97 mil 722 reos sin sentencia, lo que representa un 42.2% del total de la población penitenciaria en el país.

De esta última cifra de gente sin sentencia, 97 mil 90 son personas adultas y un 34.3% mantiene estatus de prisión preventiva justificada. El otro 50.1% se encuentra en situación de prisión preventiva oficiosa y apenas un 1.8% en otro supuesto jurídico. Para un 13.8% de estas personas no se identificó un estatus jurídico claro.

Según el sexo, 52.6% de las mujeres privadas de la libertad o internadas correspondió a personas sin sentencia, en contraste, 41.5% de los hombres no contaba con sentencia.

El Inegi también reveló que, por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán reportaron que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en estatus de prisión preventiva oficiosa.

El censo indica que al cierre de 2025 se registraron 5 mil 702 delitos por los que los presos sin sentencia que se encontraban recluidos en centros penitenciarios federales: 5.5% correspondió a ilícitos cometidos por mujeres y 94.5% por hombres.

Secuestro fue el tipo de crimen más frecuente que cometieron las mujeres sin sentencia, con 163 (51.9%). En el caso de los varones, se registraron delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, con mil 270 (23.6%).

En centros penitenciarios estatales se reportaron 120 mil 32 delitos por los que las personas internadas sin sentencia se encontraban recluidas.

De estos, 7.8% correspondió a actos cometidos por mujeres y 92.2% por hombres. El acto criminal más frecuente cometido por mujeres fue narcomenudeo y, en el caso de los hombres, el más frecuente fue robo.

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