Sheinbaum afirma que la clave del caso de ‘El Mayo’ es esclarecer la posible participación del FBI

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    Sheinbaum afirma que la clave del caso de ‘El Mayo’ es esclarecer la posible participación del FBI
    Claudia Sheinbaum sostuvo que identificar al piloto es secundario y que la investigación debe esclarecer si autoridades de Estados Unidos participaron en el traslado. Cuartoscuro

Sheinbaum pide esclarecer posible participación del FBI en traslado de El Mayo Zambada a Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el punto central de la investigación sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos no es la identidad del piloto que condujo la aeronave, sino determinar si existió participación de autoridades estadounidenses, particularmente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en la operación.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se informó que Mauro Alberto “N”, alias “Jando”, fue identificado como el piloto que trasladó a ambos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.

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SHEINBAUM SEÑALA QUE LA FGR DEBE DETERMINAR POSIBLES RESPONSABILIDADES

Un periodista preguntó a la presidenta si consideraba que existía alguna responsabilidad por el tiempo que tomó identificar al piloto de la aeronave y si el exfiscal Alejandro Gertz Manero debía rendir cuentas por ello.

Sheinbaum respondió que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar el desarrollo de las investigaciones y establecer si hubo alguna responsabilidad.

“Pues tiene que revisarlo la fiscal. La fiscalía ayer dio pues lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia fiscalía”, declaró.

SHEINBAUM AFIRMA QUE LA INVESTIGACIÓN PUEDE CONTINUAR

Al ser cuestionada sobre el impacto que estas inconsistencias podrían tener en la postura del Gobierno de México respecto al caso de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta señaló que la propia FGR informó que el ahora identificado como piloto fue interrogado conforme al marco jurídico vigente y negó en ese momento pertenecer a alguna organización criminal.

“Bueno, ayer mencionó la fiscalía que esta persona fue interrogada dentro del marco jurídico. Esta persona dijo no pertenecer a ningún grupo delictivo, de acuerdo con lo que dice la fiscalía, y están todas las grabaciones y todo lo que tenga que hacerse, incluso poder, en su caso, ir a conocer una nueva declaración. Hay esa posibilidad en los Estados Unidos”, explicó.

Agregó que será la Fiscalía quien determine si existieron irregularidades dentro de la investigación.

“Pero quien tiene que determinar si hay algún problema relacionado con la investigación que se está haciendo, pues es la fiscalía”, puntualizó.

LA PRESIDENTA INSISTE EN QUE EL TEMA CENTRAL ES LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DEL FBI

Posteriormente, un reportero preguntó si se encontraba satisfecha con el trabajo realizado por la Fiscalía en este caso.

En respuesta, Sheinbaum reiteró que el aspecto fundamental para el Gobierno de México continúa siendo esclarecer si autoridades estadounidenses participaron en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López hacia ese país.

“Pues es lo que ocurrió. Entonces, más allá del tema de la persona que llevó el avión, porque si no se reorienta a la parte central que nosotros hemos planteado. El elemento central de lo que hemos planteado es si hubo participación del gobierno de los Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes a Estados Unidos”, sostuvo.

La mandataria recordó que, en su momento, el Gobierno de Estados Unidos aseguró, a través de su entonces embajador y durante las diligencias realizadas por la Fiscalía mexicana, que no había intervenido en la operación.

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Sin embargo, Sheinbaum señaló que posteriormente surgió un elemento que, a su juicio, debe ser aclarado.

“Porque la información que dio el gobierno de Estados Unidos en su momento, a través del embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la fiscalía a la revisión del avión, es que no habían tenido ninguna participación. Al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI en una feria, pues hay una contradicción. Ese es el tema central.”

Finalmente, Sheinbaum indicó que la identificación posterior del piloto no modifica el planteamiento principal del Gobierno mexicano respecto a la investigación.

“Más allá de si se envió a esta persona, que en su momento no se conocía que había sido el piloto de esa aeronave, y que después ahora con la fiscal se conoció que en efecto sí era ese piloto”, concluyó.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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