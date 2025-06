‘Hay narcos en áreas jurídicas de bancos top’, alerta experto ante acusación de narcolavado a bancos mexicanos

“Me buscó un banco top 10. eh un área de investigaciones especiales y se concluyó y había evidencia de que el cártel de Sinaloa estaba operando dentro del banco en áreas jurídicas, una cosa tremenda y no hubo manera de que las autoridades o la alta dirección del banco nos aceptaran esta información que habíamos generado. Toda esta área terminó renunciando, o sea, había un abogado del cártel en el área jurídica del banc o”, planteó.

Durante la conversación, Mejía detalló que esta infiltración no se limita a empleados aislados, sino que forma parte de esquemas bien estructurados en donde algunos bancos permiten o no detectan deliberadamente operaciones sospechosas.

“Hay narcos en áreas jurídicas de bancos top ”, afirmó en el programa Me lo dijo Adela, que conduce Adela Micha en su canal La Saga.

El especialista en prevención de lavado de dinero, Salvador Mejía, afirmó que el crimen organizado no sólo ha infiltrado empresas o giros comerciales tradicionales, sino que ha logrado posicionarse dentro de las estructuras jurídicas de bancos de alto perfil en México .

“Necesitas sistemas, necesitas gente, necesitas políticas y procedimientos y un proceso muy complejo que va a terminar por traducirse en a qué cliente no le abro la puerta dentro del banco. “Tienes instituciones, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, la pregunta es, si tenemos todo eso, ¿por qué no hemos podido encontrar los dineros?” , cuestionó.

“ Estos bancos van a seguir operando y esta casa de bolsa. Falta ver cuál es el nivel de golpe reputacional, porque eso no hay manera de que se lo quiten. Eso ya el golpe está dado, lo tienes que lo tienes que matizar, lo tienes que disminuir, el riesgo cero no existe ”, consideró.

Asimismo, reportó que desde el miércoles “A Intercam ya le comenzaron a llegar los correos de clientes anunciándoles la terminación de su relación”.

En la entrevista planteó que incluso en su despacho, clientes no financieros se han acercado con ellos para saber qué hacer ante esta situación.

“Te puedo adelantar que también tengo clientes no financieros muy fuertes que ayer en la noche me hicieron la pregunta, oye, ¿cerramos o no cerramos operaciones? Y esto es algo que le debería de estar preocupando a la presidenta, al sistema financiero.

“Imagínate que tres instituciones en una, espero que no, pero una de esas, alguna de ellas termine por cerrar operaciones y eso sería un evento catastrófico para nuestro sistema financiero”, remató.