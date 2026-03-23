Sheinbaum impulsa solución pacífica ante tensión entre Cuba y EU

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que su gobierno mantiene comunicación activa con ambas naciones, con el objetivo de contribuir a la estabilidad en la región. La estrategia, dijo, se centra en generar canales de entendimiento que permitan reducir riesgos.

Ante el aumento de la tensión entre Cuba y Estados Unidos , la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura basada en el diálogo y la diplomacia, reiterando que México apuesta por una salida pacífica que evite cualquier escalada del conflicto.

“ México siempre va a apostar por la paz y por el diálogo entre los pueblos ”, expresó Sheinbaum, al subrayar la importancia de evitar confrontaciones en un contexto internacional complejo.

ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A CUBA

Como parte de esta postura, el gobierno mexicano confirmó el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria hacia la isla. Se trata de un barco con insumos esenciales, además de apoyo logístico a otras embarcaciones que participan en estas labores.

La presidenta detalló que estas acciones buscan garantizar que los suministros lleguen sin contratiempos, incluso con acompañamiento para evitar incidentes durante el trayecto marítimo. Este respaldo forma parte de una política de cooperación sostenida con Cuba.

• Envío de insumos básicos por vía marítima

• Apoyo logístico a embarcaciones humanitarias

• Coordinación para evitar riesgos en el traslado

“Es un apoyo solidario que responde a principios humanitarios, independientemente de las diferencias políticas”, señaló la mandataria al explicar el alcance de estas acciones.

RECHAZO A INTERVENCIONES Y DEFENSA DE LA AUTODETERMINACIÓN

En su posicionamiento, Sheinbaum reiteró el rechazo de México a cualquier tipo de intervención armada, al considerar que los conflictos internacionales deben resolverse mediante mecanismos diplomáticos.

La presidenta defendió el principio de autodeterminación de los pueblos, una postura histórica de la política exterior mexicana, y destacó la relevancia de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para mediar en este tipo de situaciones.

“Los conflictos deben resolverse por la vía pacífica y con la participación internacional, no mediante la fuerza”, afirmó, al insistir en la necesidad de evitar escenarios de confrontación.

EL BLOQUEO Y LA POSIBLE COOPERACIÓN ECONÓMICA

Otro de los puntos abordados fue el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. Sheinbaum expresó su desacuerdo con esta medida y sostuvo que debe permitirse el flujo de ayuda y recursos sin restricciones.

La mandataria señaló que, tanto por razones humanitarias como comerciales, es necesario facilitar el envío de combustible y otros insumos, especialmente en momentos de dificultad para la población cubana.

Además, abrió la puerta a posibles esquemas de cooperación económica, tras los recientes cambios en la economía de la isla. Incluso mencionó que podrían surgir oportunidades para la inversión de empresarios mexicanos.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA RELACIÓN MÉXICO-CUBA

La relación entre México y Cuba ha sido históricamente cercana, marcada por vínculos diplomáticos que se han mantenido incluso en momentos de tensión internacional.

• México fue uno de los pocos países que no rompió relaciones con Cuba en el siglo XX

• La cooperación bilateral incluye salud, educación y cultura

• El comercio entre ambos países ha crecido en años recientes