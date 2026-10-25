Cae exfuncionario municipal de Copalillo y dos más de ‘Los Tlacos’ en Guerrero; se dedicaban a extorsionar a comerciantes

CDMX.- Tres sujetos del grupo delictivo “Los Tlacos”, entre ellos un exfuncionario municipal identificado como Samuel Benítez Cantorán, fueron detenidos en Iguala por extorsiones agravadas en la región norte de Guerrero, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La detención de los otros dos sujetos Pedro “N” y Heriberto “N”, así como de Benítez Cantorán, quien hasta marzo pasado fungió como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Copalillo, se alertó extraoficialmente desde el 23 de octubre; sin embargo, hasta este domingo autoridades federales informaron sobre el operativo.

“Samuel “N” se desempeñó como Oficial Mayor del Ayuntamiento de Copalillo, Gro., además jefe de plaza y operador financiero del grupo delictivo “Los Tlacos” en ese municipio, quien junto con las otras dos personas son presuntos responsables del delito de extorsión agravada”, se aseguró en el comunicado.

DESCARTAN QUE DETENCIÓN TENGA QUE VER CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Al respecto, el Ayuntamiento de Copalillo aseguró que la detención del exfuncionario no tiene que ver con la Administración municipal. “Es oportuno puntualizar que la detención policiaca hoy conocida públicamente, nada tiene que ver con esta administración municipal, pues corresponde al ámbito personal y legal del ex servidor público y será en ese marco en que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes”, respondió en un boletín. En las indagatorias en su contra, se afirma que “Los Tlacos” amenazan e intimidan a comerciantes locales a comprarles diversos productos de la canasta básica como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en la región.

En esta región de la montaña los pobladores también padecen una disputa entre este grupo criminal y la expansión de “Los Ardillos”, lo cual en mayo pasado provocó el asesinato de seis personas que fueron halladas abandonadas en un crucero de la comunidad de Papalutla. Grupo Reforma informó este domingo que otra región de la entidad, la Sierra, se encuentra también sumida en una ola de violencia criminal, así como con marginación y falta de servicios públicos.