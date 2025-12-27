Hereda una megadeuda Patricia Lobeira Rodríguez en Veracruz

México
/ 27 diciembre 2025
    Hereda una megadeuda Patricia Lobeira Rodríguez en Veracruz
    La panista Patricia Lobeira Rodríguez, presidenta municipal de Veracruz, heredará una megadeuda a la próxima administración. Foto: Reforma
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


megadeuda
Alcaldesas

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


PAN

La panista, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, concluye su administración con pasivos superiores a 600 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO- El Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la panista Patricia Lobeira Rodríguez, cierra su administración con pasivos superiores a 600 millones de pesos, tras incrementar su deuda de corto plazo más de tres veces entre enero y septiembre de este año, alertaron fuentes del Congreso local.

Lobeira, esposa del senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez termina su gestión el último día del año, por lo que la deuda se advierte impagable en su gestión, advirtieron.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernadora de Veracruz responde a críticas por detención de reportero acusado de terrorismo

La nueva administración, a partir del 1 de enero, estar· encabezada por la también morenista Rosa María Hernández.

De acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del propio municipio, publicado en el portal de Gobierno Abierto, el pasivo de corto plazo pasó de 44.7 millones de pesos al cierre de 2024 a 152.1 millones en septiembre de 2025. La deuda de largo plazo permanece en 140.9 millones.

A ello se suma la obligación derivada de la Asociación Público-Privada (APP) del alumbrado público, firmada en 2017 con la empresa Wardenclyffe y vigente hasta 2033, cuyo monto contratado asciende a 621.8 millones de pesos.

$!Detalles de la megadeuda adquirida por el Ayuntamiento de Veracruz.
Detalles de la megadeuda adquirida por el Ayuntamiento de Veracruz. Infografía: Reforma

El Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos detalla que hasta septiembre se han pagado 300.5 millones de pesos, mientras que 321.2 millones siguen pendientes, lo que seguir· presionando las finanzas municipales durante los próximos ocho años, estimaron.

El pago mensual promedio es de 13.3 millones, se indicó.

En total, entre deuda a corto y largo plazo y la APP, los pasivos municipales suman más de 614 millones de pesos, que deber· enfrentar la gestión 2026-2029, de Hernández Espejo.

El reporte incluye además ajustes contables por 3.1 millones de pesos, intereses por 5.7 millones y comisiones por 342 mil pesos, con un margen limitado para amortización, se observó.

A la presión fiscal, se agrega la basificación de 51 empleados en las últimas semanas del gobierno, entre ellos exfuncionarios y perfiles ligados al Ayuntamiento saliente, lo que incrementar· el gasto corriente, añadieron.

Funcionarios locales señalaron que varios de los nombramientos corresponden a excolaboradores cercanos a la edil panista, con sueldos elevados.

El Gobierno municipal presumió recientemente la ratificación de una calificadora financiera sobre resultados de 2023 y 2024; sin embargo, los informes entregados al Congreso estatal documentan que el incremento del pasivo y las obligaciones adicionales corresponden a 2025, expusieron encargados de la transición.

”Con el cierre de gestión, el Ayuntamiento de Veracruz queda con endeudamiento récord, compromisos multianuales y mayor gasto corriente, un paquete que marcar· el arranque del nuevo gobierno municipal”, dijo una de las fuentes legislativas que analizan la situación financiera del Ayuntamiento.

Por Benito Jiménez, Agencia Reforma.

Temas


megadeuda
Alcaldesas

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


PAN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA
Los Ravens de Baltimore llegan al duelo ante los Packers de Green Bay con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la pelea por un boleto a los Playoffs de la NFL.

Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL