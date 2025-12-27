Hereda una megadeuda Patricia Lobeira Rodríguez en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO- El Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la panista Patricia Lobeira Rodríguez, cierra su administración con pasivos superiores a 600 millones de pesos, tras incrementar su deuda de corto plazo más de tres veces entre enero y septiembre de este año, alertaron fuentes del Congreso local.

Lobeira, esposa del senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez termina su gestión el último día del año, por lo que la deuda se advierte impagable en su gestión, advirtieron.

La nueva administración, a partir del 1 de enero, estar· encabezada por la también morenista Rosa María Hernández.

De acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del propio municipio, publicado en el portal de Gobierno Abierto, el pasivo de corto plazo pasó de 44.7 millones de pesos al cierre de 2024 a 152.1 millones en septiembre de 2025. La deuda de largo plazo permanece en 140.9 millones.

A ello se suma la obligación derivada de la Asociación Público-Privada (APP) del alumbrado público, firmada en 2017 con la empresa Wardenclyffe y vigente hasta 2033, cuyo monto contratado asciende a 621.8 millones de pesos.