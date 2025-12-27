Hereda una megadeuda Patricia Lobeira Rodríguez en Veracruz
La panista, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, concluye su administración con pasivos superiores a 600 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO- El Ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la panista Patricia Lobeira Rodríguez, cierra su administración con pasivos superiores a 600 millones de pesos, tras incrementar su deuda de corto plazo más de tres veces entre enero y septiembre de este año, alertaron fuentes del Congreso local.
Lobeira, esposa del senador morenista Miguel Ángel Yunes Márquez termina su gestión el último día del año, por lo que la deuda se advierte impagable en su gestión, advirtieron.
La nueva administración, a partir del 1 de enero, estar· encabezada por la también morenista Rosa María Hernández.
De acuerdo con el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del propio municipio, publicado en el portal de Gobierno Abierto, el pasivo de corto plazo pasó de 44.7 millones de pesos al cierre de 2024 a 152.1 millones en septiembre de 2025. La deuda de largo plazo permanece en 140.9 millones.
A ello se suma la obligación derivada de la Asociación Público-Privada (APP) del alumbrado público, firmada en 2017 con la empresa Wardenclyffe y vigente hasta 2033, cuyo monto contratado asciende a 621.8 millones de pesos.
El Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos detalla que hasta septiembre se han pagado 300.5 millones de pesos, mientras que 321.2 millones siguen pendientes, lo que seguir· presionando las finanzas municipales durante los próximos ocho años, estimaron.
El pago mensual promedio es de 13.3 millones, se indicó.
En total, entre deuda a corto y largo plazo y la APP, los pasivos municipales suman más de 614 millones de pesos, que deber· enfrentar la gestión 2026-2029, de Hernández Espejo.
El reporte incluye además ajustes contables por 3.1 millones de pesos, intereses por 5.7 millones y comisiones por 342 mil pesos, con un margen limitado para amortización, se observó.
A la presión fiscal, se agrega la basificación de 51 empleados en las últimas semanas del gobierno, entre ellos exfuncionarios y perfiles ligados al Ayuntamiento saliente, lo que incrementar· el gasto corriente, añadieron.
Funcionarios locales señalaron que varios de los nombramientos corresponden a excolaboradores cercanos a la edil panista, con sueldos elevados.
El Gobierno municipal presumió recientemente la ratificación de una calificadora financiera sobre resultados de 2023 y 2024; sin embargo, los informes entregados al Congreso estatal documentan que el incremento del pasivo y las obligaciones adicionales corresponden a 2025, expusieron encargados de la transición.
”Con el cierre de gestión, el Ayuntamiento de Veracruz queda con endeudamiento récord, compromisos multianuales y mayor gasto corriente, un paquete que marcar· el arranque del nuevo gobierno municipal”, dijo una de las fuentes legislativas que analizan la situación financiera del Ayuntamiento.
Por Benito Jiménez, Agencia Reforma.