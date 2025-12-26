Gobernadora de Veracruz responde a críticas por detención de reportero acusado de terrorismo

POZA RICA, VER.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que la detención del reportero de nota roja Rafael Vela León, acusado de los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, esté relacionada con la libertad de expresión.

En una entrevista radiofónica, la mandataria señaló que el caso no debe interpretarse como un tema de censura y afirmó que en la entidad se ha vivido un año con libertad de expresión, sin que —dijo— su administración haya realizado señalamientos o reclamos en ese rubro.

Nahle sostuvo que, ante la ley, todas las personas deben recibir el mismo trato, sin distinción por oficio o profesión. En ese contexto, defendió el trabajo de la Fiscalía General del Estado, al señalar que se realizan investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La gobernadora indicó que las autoridades actúan a partir de pruebas y evidencias, y evitó profundizar en el expediente para no vulnerar el debido proceso. Reiteró que la aplicación de la ley debe ser pareja para todos.

En sus declaraciones, también expresó inconformidad por la cobertura mediática durante una contingencia por inundaciones en el norte de Veracruz, al señalar que cada persona es responsable de lo que dice y escribe, y que su gobierno ha mantenido una postura de respeto.

Añadió que en su toma de protesta planteó que el respeto debe ser recíproco y aseguró que, en Veracruz, no se limita el ejercicio periodístico.

Rafael Vela León, conocido como “Lafita León” y con actividad informativa en el municipio de Coatzacoalcos, fue detenido en fechas previas al 24 de diciembre y ese mismo día se le imputaron los delitos referidos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los detalles de los hechos por los que es señalado, mientras organizaciones civiles han cuestionado la aprehensión y han advertido sobre el posible uso de instituciones para inhibir la libertad de expresión. Con información de El Universal