Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre

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    Hija de Ernesto Ruffo acusa trato indigno a su padre Vanguardia

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue arrestado tras vincularlo a una gran red de huachicol fiscal

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por presuntos delitos de huachicol fiscal, denunció un “trato indigno y humillante” y una “condena política anticipada” hacia su padre y dijo que lo mantienen incomunicado porque la familia no la ha podido ver desde el pasado jueves que lo detuvieron agentes de la FGR.

En un video de casi cinco minutos expuso que en casi medio siglo de dedicarse al servicio público, entre ellos ser el primer gobernador de oposición en México, “mi padre jamás ha tenido un señalamiento en su contra”.

Esa es la persona que hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera poder hablar con su familia. Mi papá nunca se escondió, mi papá nunca dejó de dar la cara, lo detuvieron en su casa, en su tierra donde siempre ha estado’.

Indicó que Ernesto Ruffo desde el primer momento ha dicho que está dispuesto a aclarar cada señalamiento ante la autoridad, ‘lo cual no hizo hace unos meses y lo hizo solo, sin miedo y sin abogados, con la frente en alto y sin ningún temor de ser acusado de algún tema’.

La hija del exgobernador subrayó que nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él, como para cualquier mexicano, la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, ‘no uno condena política anticipada’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-huachicol-fiscal-van-tras-25-personas-y-11-empresas-que-forman-megarred-que-operaba-en-coahuila-DH22251255

Exhortó a quienes lo conocen, a quienes trabajaron con él, a quienes han visto el sacrificio que ha hecho para construir un México más justo, les pido que compartan este mensaje. Exijan junto con nosotros un proceso justo y transparente. ‘No pedimos privilegios, pedimos justicia’.

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