Hijo de la directora de ‘Casa de las Mercedes’ abusa de menor que vivía en albergue; DIF rescata a menores

Una menor de edad víctima de violencia fue rescatada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y posteriormente canalizada a la Fundación Casa de las Mercedes, donde habría sido explotada laboralmente y presuntamente agredida sexualmente por el hijo de la fundadora de la institución. La información fue dada a conocer el 28 de octubre por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, quien reportó que el hijo de la creadora de la fundación (un espacio destinado a niñas en situación de abandono social o víctimas de abuso) fue acusado de agredir sexualmente a una de las internas.

MENOR DE EDAD ES EXTRAÍDA DE ALBERGUE PARA ‘TRABAJAR’ EN CASA PARTICULAR; HOMBRE ABUSA DE ELLA Según lo informado, los hechos habrían ocurrido después de que la directora de la organización, identificada como Claudia “N”, trasladara a la menor a su domicilio para realizar labores de limpieza. Jiménez señaló que la joven había sido rescatada en enero por la Fiscalía capitalina y luego llevada a la Fundación Casa de las Mercedes. Sin embargo, la falta de supervisión en el recinto derivó en que presuntamente volviera a enfrentar violencia dentro del entorno donde fue enviada para su protección.

DETIENE A AQUILES ‘N’, HIJO DE LA FUNDADORA DE ‘CASA DE LAS MERCEDES’, POR PRESUNTA VIOLACIÓN Como parte de las acciones derivadas de las denuncias, se reportó la detención de uno de los presuntos implicados. Se trata de Aquiles “N”, hijo de la fundadora de la casa hogar, quien está siendo investigado por la FGJ por el delito de violación agravada. Aquiles “N” fue señalado por la presunta agresión cometida contra una menor que habitaba en Casa de las Mercedes. El hombre, de más de 60 años, fue vinculado a proceso y trasladado al Reclusorio Oriente, donde permanece bajo resguardo. INVESTIGAN A HIJA DE LA FUNDADORA DE ‘CASA DE LAS MERCEDES’ POR PRESUNTA TRATA; DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA Además, el periodista de TELEDIARIO informó que otra integrante de la familia, identificada como Ángela “N”, hija de Claudia “N”, está sujeta a investigación por presunta trata de personas. De acuerdo con lo difundido, Ángela “N” sería responsable de trasladar a algunas menores al domicilio de la fundadora, donde presuntamente ocurrieron las agresiones. De manera adicional, se indicó que existen dos carpetas de investigación relacionadas con Casa de las Mercedes: una por trata de personas y otra por agresiones sexuales. A pesar de esto, el centro habría continuado operando hasta el momento de los reportes.

QUÉ SE SABE SOBRE LA FUNDACIÓN CASA DE LAS MERCEDES Y QUIÉN ES SU FUNDADORA La Fundación Casa de las Mercedes tiene alrededor de 30 años de presencia en la Ciudad de México. De acuerdo con la información disponible, la institución cuenta con dos recintos y se encontraba en búsqueda de la donación de un tercer inmueble para ampliar su capacidad de atención. En su portal digital, Casa de las Mercedes se describe como un espacio dedicado a “proveer un hogar seguro para niñas que han enfrentado situaciones de abandono social y distintas modalidades de abuso a edad temprana, así como de un acompañamiento que les permita elegir una vida libre de violencia”. La organización señala que ofrece servicios de salud, nutrición y educación. Sobre su fundadora, Claudia “N”, se refiere que es licenciada en Psicología Humanista y se presentaba como activista defensora de los derechos de personas con VIH. El recinto principal se encuentra ubicado en la calle Felipe Berriozábal, alcaldía Venustiano Carranza. DIF RESCATA A MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN EL ALBERGUE FUNDACIÓN CADA DE LA MERCEDES El 29 de octubre, personal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) acudió junto con elementos de la FGJCDMX para asegurar la integridad de las niñas y niños albergados en la fundación. Los menores se encontraban en un inmueble ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. Tras presuntas denuncias relacionadas con trata de personas y agresiones sexuales, las autoridades ingresaron al lugar y procedieron al resguardo de los niños y niñas. Durante la intervención, el personal desplazó a los menores, de entre 10 y 12 años de edad, hacia camiones y camionetas tipo van para trasladarlos a otro albergue, donde permanecerían bajo protección mientras continúan las investigaciones. El inmueble quedó asegurado para las diligencias ministeriales.