Hospital Villa Purificación: el centro médico que ‘El Mencho’ habría mandado a construir por su enfermedad

Medios señalan que el centro de salud se localiza en El Acíhuatl, dentro del municipio de Villa Purificación , en un área arbolada rodeada de viviendas y con múltiples caminos de acceso, a menos de 50 kilómetros de la cabecera municipal, considerada una de las principales zonas de presencia del grupo criminal.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el inmueble fue diseñado para su atención médica directa, así como para el uso de su familia, su círculo de seguridad y habitantes de la zona.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ordenó la construcción de un hospital privado para atender la insuficiencia renal que padecía desde años atrás, según información del gabinete de seguridad federal.

REPORTES DE SALUD MOTIVARON A ‘EL MENCHO’ A CONSTRUIR UN HOSPITAL

Autoridades federales obtuvieron en 2019 información de que el líder criminal, de 54 años, padecía insuficiencia renal, enfermedad que con el tiempo deterioró su estado físico y complicó su permanencia en regiones serranas del occidente del país.

Informes de inteligencia indican que el centro de salud fue equipado por instrucciones directas de Oseguera Cervantes para recibir atención médica sin recurrir a instituciones formales y sin generar registros que pudieran facilitar su localización.

HOSPITAL DE ‘EL MENCHO’ FUE UBICADO EN UNA ZONA DE DIFÍCIL ACCESO

De acuerdo con datos difundidos por el diario El Universal y reportajes de Milenio, que datan del 2020, el centro médico se encuentra en una zona apartada a aproximadamente 300 kilómetros de Guadalajara.

La clínica contaba con cuatro camas, seis consultorios, área de cirugía y partos, así como mobiliario médico diverso. El edificio tendría dimensiones aproximadas de 40 metros de largo por 20 de ancho y contaría con personal médico reducido, integrado por una doctora y una enfermera.

Habitantes de la comunidad han señalado que el inmueble permanece cerrado la mayor parte del tiempo y con escasez de medicamentos, aunque habría sido utilizado de forma intermitente para atención médica del propio líder criminal.

ANTECEDENTES DE LA REGIÓN

La zona donde se ubica el hospital ha sido identificada por autoridades como una región de difícil acceso para corporaciones de seguridad. En algunos casos, elementos de la Guardia Nacional o fuerzas estatales ingresan en convoyes numerosos.

El municipio también es recordado por el derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano en mayo de 2015 durante un operativo federal dirigido contra el líder del CJNG.

REPORTES INTERNACIONALES SOBRE EL PERFIL CRIMINAL DE ‘EL MENCHO’

El medio francés Le Monde llegó a referirse a Oseguera Cervantes como uno de los criminales más peligrosos del mundo, en un contexto en el que el grupo que encabezaba amplió su presencia tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, antiguo dirigente del Cártel de Sinaloa que operaba en el occidente del país.

ENFERMEDAD CRÓNICA ORILLÓ A ‘EL MENCHO’ A REALIZAR CAMBIOS EN SUS ACTIVIDADES CRIMINALES

Informes de inteligencia señalan que el deterioro físico del líder del CJNG se volvió progresivo con el paso de los años. Desde al menos 2020 padecía insuficiencia renal en fase avanzada, condición que lo obligó a modificar sus rutinas de movilidad y su forma de dirigir la organización.

La enfermedad redujo su capacidad de desplazamiento frecuente y limitó su participación directa en reuniones operativas. Con el tiempo, su presencia física en decisiones estratégicas disminuyó y se consolidó un esquema de comunicación indirecta con mandos intermedios.

Para evitar hospitales públicos y minimizar riesgos de detección, habría recurrido a atención médica clandestina, tratamientos improvisados y al hospital construido en la zona serrana.