Hoy el pueblo manda en el Poder Judicial: Hugo Aguilar rinde informe de la SCJN (video)

Durante la ceremonia titulada “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, el ministro presidente presentó su primer informe y habló sobre los resultados y desafíos que enfrenta la nueva integración de la Corte.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , Hugo Aguilar Ortiz , aseguró que México atraviesa una nueva etapa en materia de justicia y sostuvo que la ciudadanía tiene ahora una mayor participación en el Poder Judicial.

Aguilar Ortiz afirmó que la reforma judicial permitió dejar atrás un modelo que, desde su perspectiva, durante años convirtió el acceso a la justicia en un privilegio para algunos sectores.

“Hoy el pueblo también manda en el Poder Judicial. Hoy desde el pueblo llegamos al Poder Judicial, hoy el Poder Judicial le pertenece a todos y todas”, expresó.

LA SCJN SOMETE SUS RESULTADOS AL ESCRUTINIO

A un año del inicio de esta nueva etapa, el presidente de la SCJN señaló que es necesario revisar qué resultados se han obtenido y ponerlos bajo el escrutinio público.

Aguilar Ortiz planteó que el objetivo es avanzar hacia una justicia que tenga como eje a la ciudadanía y que responda a las necesidades de quienes recurren a los tribunales.

En ese sentido, resumió el propósito de esta transformación como la construcción de “una justicia con el pueblo y para el pueblo”.

El ministro presidente también cuestionó el funcionamiento de la Suprema Corte antes de la llegada de su actual integración y afirmó que encontraron diversos problemas relacionados con la operación de la institución, así como con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Recibimos una Corte lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo. Lejos de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia”, aseguró.

AGUILAR ORTIZ RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Durante su intervención, Hugo Aguilar también hizo referencia a los cuestionamientos de quienes se han pronunciado en contra de la reforma judicial. Entre las críticas, mencionó aquellas que señalan que la Corte continúa resolviendo pocos asuntos y que el rezago de expedientes permanece.

Ante estos señalamientos, el presidente de la SCJN sostuvo que los resultados deben analizarse a partir de información concreta y no solamente de percepciones.

“Veamos la realidad de las cosas”, respondió Aguilar Ortiz, al destacar que cualquier tribunal debe contar con datos que permitan conocer con precisión cuántos asuntos recibe, cuánto tiempo tarda en resolverlos y cuál es el destino de cada expediente.

La presentación del informe contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de representantes del Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas y distintos órganos del Poder Judicial.

También acudieron autoridades estatales, representantes de pueblos indígenas, organizaciones civiles, instituciones académicas y sectores empresariales y sindicales.