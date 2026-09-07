Fox es un traidor a la democracia; PRI y PAN regresan al pasado: Claudia Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo , Sheinbaum fue cuestionada sobre la visita de Fox a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional y sobre el eventual regreso de una alianza entre ambas fuerzas políticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una dura crítica contra el expresidente Vicente Fox luego de que el exmandatario se reuniera con integrantes de la dirigencia nacional del PRI , en medio de las versiones sobre un posible acercamiento electoral entre ese partido y el PAN.

La mandataria respondió con señalamientos hacia el expresidente y vinculó su trayectoria política con episodios que, desde su perspectiva, marcaron la historia electoral reciente de México.

“Fox, pues, es un traidor a la democracia, visto por todas y todos los mexicanos, primero por el desafuero y luego por el fraude electoral del 2006”, afirmó Sheinbaum.

SHEINBAUM VINCULA AL PRI Y PAN CON EL LLAMADO “PRIAN”

Al referirse a una posible alianza entre PRI y PAN, la presidenta sostuvo que la relación entre ambos partidos tiene antecedentes que se remontan a décadas atrás.

Sheinbaum ubicó su consolidación durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, periodo en el que, según señaló, ambas fuerzas políticas coincidieron en determinadas decisiones económicas y posteriormente respaldaron de manera conjunta distintas reformas.

La presidenta recordó que el término “PRIAN” fue utilizado durante años por su movimiento para describir la relación política entre ambos partidos. Como ejemplos, mencionó el respaldo conjunto a reformas en materia energética y modificaciones relacionadas con el IVA.

Desde su perspectiva, la cercanía entre PRI y PAN no constituye un fenómeno nuevo, sino la recuperación de una relación política que ya ha existido en distintos momentos de la historia reciente del país.

FOX VISITA EL PRI Y REAVIVA LAS VERSIONES SOBRE UNA ALIANZA

La presencia de Vicente Fox en las oficinas nacionales del PRI generó comentarios sobre la posibilidad de que ambos partidos vuelvan a competir electoralmente bajo una alianza.

Sheinbaum ironizó sobre la escena al recordar que el expresidente utilizó una corbata roja durante su visita, un elemento asociado tradicionalmente con el priismo.

“Imagínense, va, se pone una corbata roja y va a las oficinas del PRI a decir: ‘vamos a salir juntos’. No, bueno, pues ahí la llevan, síganle, van por muy buen camino”, declaró la presidenta.

La mandataria consideró que un eventual acuerdo electoral entre PRI y PAN representaría, desde su perspectiva, “el regreso a la corrupción y los privilegios”.

También sostuvo que ambos partidos no cuentan actualmente con un proyecto de nación que pueda competir con el planteamiento político de Morena.

LAS CRÍTICAS DE SHEINBAUM SE CENTRARON EN EL PASADO ELECTORAL

Durante su intervención, Sheinbaum volvió a referirse a acontecimientos electorales y políticos relacionados con Vicente Fox. Entre ellos mencionó el desafuero y la elección presidencial de 2006, procesos que han formado parte de las principales controversias políticas de las últimas décadas.

La presidenta presentó estos episodios como parte de los motivos por los que calificó al exmandatario como “traidor a la democracia”.

Sus declaraciones se produjeron mientras el acercamiento entre figuras del PRI y PAN vuelve a generar especulación sobre posibles acuerdos políticos. Hasta el momento, el planteamiento señalado por Sheinbaum corresponde a una eventual alianza entre ambos partidos.

El intercambio también refleja la confrontación política que persiste entre Morena y las fuerzas opositoras, particularmente frente a la posibilidad de que PRI y PAN busquen coordinarse nuevamente en futuros procesos electorales.

DATOS CURIOSOS

· Claudia Sheinbaum utilizó el término “PRIAN” para referirse a la relación histórica entre PRI y PAN.

· La presidenta vinculó esa relación con reformas como la energética y cambios al IVA.

· Vicente Fox gobernó México de 2000 a 2006.