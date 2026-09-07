Sheinbaum atribuye al INE la definición de reglas ante posible ataque de bots en elecciones de 2027

Durante La Mañanera del Pueblo , la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionadas con el uso de plataformas digitales y cuentas automatizadas para intervenir en procesos electorales.

Ante la posibilidad de que redes de bots y campañas digitales intenten influir en las elecciones de 2027 , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer las reglas y límites para este tipo de propaganda.

“Desde mi perspectiva, pues es el Instituto Nacional Electoral, como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda”, señaló la presidenta.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no es la autoridad responsable de organizar las elecciones en México. Esa tarea corresponde al INE , mientras que el Tribunal Electoral se encarga de calificar los procesos electorales.

La declaración ocurre mientras el uso de redes sociales ocupa un lugar cada vez más relevante en las campañas políticas y en la difusión de contenidos relacionados con los procesos electorales.

GOBIERNO BUSCÓ REGULAR ESTE TIPO DE PROPAGANDA

Sheinbaum recordó que su administración intentó incorporar disposiciones relacionadas con la propaganda digital dentro de la legislación electoral, aunque la propuesta no logró ser aprobada.

La presidenta planteó que el debate sobre los límites de las campañas en internet debe considerar la aparición de nuevas herramientas utilizadas para amplificar mensajes políticos y generar determinadas tendencias en redes sociales.

El señalamiento cobra relevancia rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán distintos cargos de elección popular en el país. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que las reglas deben ser determinadas por las autoridades electorales y no directamente por el Gobierno federal.

La mandataria también estableció una diferencia entre el sistema electoral mexicano y el de Colombia, país desde donde surgieron los señalamientos que motivaron la pregunta durante la conferencia.

SHEINBAUM EXPLICA CÓMO SE CUENTAN LOS VOTOS EN MÉXICO

La presidenta explicó que en México los votos son recibidos y contabilizados en las casillas por ciudadanos seleccionados por el INE, quienes participan directamente durante la jornada electoral.

De acuerdo con Sheinbaum, esta característica diferencia al modelo mexicano de otros sistemas electorales. No obstante, reconoció que a lo largo de la historia reciente también se han presentado denuncias sobre irregularidades durante elecciones.

Entre los casos que mencionó están situaciones relacionadas con casillas que no cuentan con representantes de partidos, modificaciones de actas y posibles irregularidades dentro de los propios organismos electorales.

El planteamiento de la presidenta fue que, además de los mecanismos tradicionales de vigilancia electoral, el país debe considerar los nuevos desafíos que representan las redes sociales, las campañas coordinadas y el uso de cuentas automatizadas.

SHEINBAUM ACUSA LA EXISTENCIA DE REDES INTERNACIONALES DE PROPAGANDA

Durante la conferencia, Sheinbaum también volvió a señalar a grupos que, según afirmó, estarían relacionados con La Derecha Diario y que participarían en campañas políticas en diferentes países de América Latina.

La presidenta sostuvo que detrás de algunas de estas estrategias existirían redes con recursos económicos importantes y capacidad para distribuir propaganda mediante plataformas digitales.

“Hay esta red de redes de mucho dinero, vinculada con las plataformas digitales, que hacen campañas de propaganda. Entonces eso es lo que hay que hacer: denunciarlo”, afirmó.

Sheinbaum planteó que la respuesta ante estas prácticas debe pasar por la denuncia y por la definición de reglas claras para la propaganda electoral en internet.

El tema se perfila como uno de los desafíos de la próxima contienda electoral, particularmente por el alcance que tienen las plataformas digitales para difundir contenidos políticos y modificar rápidamente las conversaciones públicas.

DATOS CURIOSOS

· Las elecciones de 2027 serán el próximo gran proceso electoral intermedio en México.

· Sheinbaum señaló que el INE debe establecer límites para la propaganda electoral en redes.

· El Tribunal Electoral tiene entre sus funciones la calificación de los procesos electorales.

· La presidenta recordó que una propuesta de su administración para regular este tipo de propaganda no fue aprobada.