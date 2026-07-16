Huachi-refinería de Nuevo León: destapan imperio inmobiliario de 719 millones ligado al huachicol fiscal

De acuerdo con el reportaje, la red estaría encabezada por los empresarios Ezequiel González Duelos y Ramiro Gándara Martínez, señalados como propietarios reales de la denominada huachirrefinería de Cadereyta, y estaría vinculada con operaciones que involucran presuntos actos de lavado de dinero, corrupción y financiamiento de grupos criminales.

Una investigación periodística publicada por Código Magenta reveló un presunto entramado financiero e inmobiliario relacionado con operaciones de huachicol fiscal y una refinería clandestina en Cadereyta, Nuevo León, cuyos recursos habrían sido utilizados para adquirir propiedades de alto valor en Nuevo León, Quintana Roo y Coahuila.

La investigación afirma que dichas operaciones formarían parte de una estructura criminal que presuntamente involucraría a tres cárteles del narcotráfico, pagos para protección policial y recursos destinados a operadores políticos y despachos privados.

Código Magenta estima que el inmueble tiene un valor cercano a los 20 millones de dólares en el mercado actual y sostiene que habría sido adquirido con recursos obtenidos de las operaciones de la refinería clandestina instalada en Cadereyta.

Según la publicación, la propiedad ocupa los lotes 1 y 2 del exclusivo desarrollo inmobiliario y cuenta con alrededor de mil 600 metros cuadrados de construcción, muelle privado, dos albercas, gimnasio y diversas áreas de servicio.

La investigación identifica como uno de los principales activos del presunto grupo una residencia ubicada en la Isla de Fuego, dentro del complejo residencial Isla Dorada, en Cancún, Quintana Roo.

INVESTIGACIÓN UBICA UNA MANSIÓN EN CANCÚN COMO PARTE DEL PATRIMONIO

QUORUM STONE CONCENTRA ADQUISICIONES INMOBILIARIAS

El reportaje señala que Quorum Stone S.A. de C.V. fungió como el principal vehículo de inversión inmobiliaria de los presuntos propietarios de la refinería clandestina.

De acuerdo con la documentación obtenida por Código Magenta, entre 2022 y 2026 la empresa formalizó al menos 11 operaciones inmobiliarias en el área metropolitana de Monterrey por un valor documentado de 229.7 millones de pesos, cifra que no incluye la residencia localizada en Cancún.

La publicación sostiene que el valor comercial del conjunto de terrenos, edificios, departamentos y residencias adquiridos en Nuevo León se ubicaría entre 236 y 359 millones de pesos, principalmente en el municipio de San Pedro Garza García.

Asimismo, señala que Quorum Stone fue constituida en octubre de 2019, aunque comenzó a reportar actividades inmobiliarias relacionadas con arrendamiento y administración de inmuebles hasta noviembre de 2022, periodo a partir del cual inició una serie de adquisiciones.

PATRIMONIO SUPERA LOS 700 MILLONES DE PESOS, SEGÚN LA INVESTIGACIÓN

Código Magenta asegura que Ezequiel González Duelos, identificado como propietario de la estructura empresarial, consolidó uno de los patrimonios inmobiliarios más importantes de San Pedro Garza García.

Con base en la revisión de escrituras y documentos notariales, el medio estima que el patrimonio inmobiliario verificado asciende a aproximadamente 719 millones de pesos.

La investigación agrega que dicha cifra representa únicamente una parte de los ingresos generados por Energy Refinados, empresa ubicada en el centro de la operación de la refinería clandestina, la cual habría facturado más de cinco mil millones de pesos entre 2019 y 2026.

Además, sostiene que las utilidades derivadas de la comercialización de combustibles en el mercado ilícito habrían oscilado entre cuatro mil y ocho mil millones de pesos anuales, gran parte de ellos manejados en efectivo.

ADQUISICIONES INCLUYEN EDIFICIOS, RESIDENCIAS Y TERRENOS INDUSTRIALES

Entre las operaciones descritas por el reportaje figura la adquisición de un edificio valuado en aproximadamente 125 millones de pesos en la zona de Loma Blanca, sobre la avenida Roberto Garza Sada, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con la publicación, dicho inmueble fue entregado a Quorum Stone mediante una dación de pago realizada por Inmobiliaria Bravex el 5 de enero de 2024.

La investigación también menciona la compra de una residencia en Valle de Chipinque por 30 millones de pesos, un terreno en Rincón del Campestre por 16 millones, una propiedad en San Agustín valuada en 18 millones y cinco lotes industriales en Apodaca adquiridos mediante un fideicomiso administrado por Banco Inbex.

Asimismo, refiere que el grupo habría incorporado inmuebles en las zonas de Terra Alta, Colorines, Stanza, colonia Moderna, El Barrial y Pedregal de la Silla.

INVESTIGACIÓN MENCIONA INVERSIÓN EN COAHUILA

El reportaje señala que una fuente con conocimiento directo de las operaciones indicó que la organización también habría invertido alrededor de 350 millones de pesos para instalar una empresa dedicada al manejo de productos derivados del petróleo en Ramos Arizpe, Coahuila.

La compañía identificada es Grupo Stratum S.A. de C.V., la cual, según la investigación, comparte domicilio fiscal con Energy Refinados, ubicado sobre la avenida Gómez Morín, en San Pedro Garza García.

DENUNCIA INCLUYE PRESUNTAS OPERACIONES CON RECURSOS ILÍCITOS

Código Magenta refiere que Quorum Stone fue originalmente controlada por Eduardo González Duelos, hermano de Ezequiel González Duelos.

Como administrador único aparecía Diego Canavati Daguave, mientras que Héctor Orlando Aguirre Ramírez fungía como gerente especial.

Los cuatro, junto con Ramiro Gándara Martínez, fueron incluidos —de acuerdo con la investigación— en una denuncia presentada por el Gobierno de Tamaulipas relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El reportaje agrega que el 29 de abril de 2026 Quorum Stone celebró una asamblea ordinaria en la que Ezequiel González Duelos quedó registrado como propietario único de la empresa.