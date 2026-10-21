Huachicol fiscal en el 72% de las comercializadoras: Secretaría de Energía

La secretaria de Energía , Luz Elena González Escobar, presentó las cifras durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, al explicar los resultados de la estrategia gubernamental para combatir el comercio ilícito de combustibles, conocido como huachicol fiscal .

Las empresas comercializadoras de combustibles concentraron el 72 por ciento de las inconsistencias identificadas por el Gobierno federal durante 2025, con un desbalance de 6 mil 352 millones de litros , cuyo valor se estima en 44 mil 468 millones de pesos.

“El mayor desbalance de todos, el 72 por ciento, se acumula en el segmento de comercialización”, explicó la funcionaria al detallar los resultados del análisis realizado por las autoridades federales.

Las diferencias detectadas corresponden a operaciones de compra y venta de combustibles que no cuadran con los volúmenes registrados. Aunque estas inconsistencias pueden encender alertas sobre posibles irregularidades, no significan por sí mismas que todas las empresas involucradas hayan cometido un delito.

¿CÓMO OPERAN LAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLES?

González Escobar explicó que las comercializadoras funcionan como intermediarias entre las compañías que importan combustibles y las empresas encargadas de distribuirlos o venderlos al consumidor final.

Algunas operan como mayoristas sin contar necesariamente con instalaciones propias para almacenar o transportar los productos. Esto significa que pueden participar en distintas etapas de la compraventa sin manejar físicamente el combustible en todos los casos.

La secretaria también advirtió que dentro del sector pueden existir varias operaciones consecutivas entre comercializadoras, lo que complica el seguimiento del producto y la identificación de posibles diferencias entre los volúmenes facturados y los realmente movilizados.

“En muchos casos no tienen infraestructura mayor, y dentro de estos permisionarios de comercialización también se pueden dar cadenas de ventas al interior, que a veces encarecen el producto y complican también la trazabilidad”, indicó.

MÉXICO CUENTA CON 660 PERMISOS DE COMERCIALIZACIÓN

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, en México existen 660 permisos de comercialización de combustibles. La cifra muestra la cantidad de autorizaciones registradas para participar en esta actividad, aunque no significa que todos sus titulares estén relacionados con las inconsistencias detectadas.

El análisis correspondiente a 2025 también encontró diferencias en otros segmentos de la cadena de suministro, entre ellos expendios de combustible, importadores y distribuidores. Sin embargo, los desbalances reportados en estas categorías fueron menores a los identificados entre las comercializadoras.

Las autoridades buscan utilizar el cruce de información para ubicar operaciones que no coincidan con los registros de compra, venta e importación. Este seguimiento permite identificar a los participantes que podrían requerir revisiones fiscales o administrativas más detalladas.

¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL Y POR QUÉ PREOCUPA?

El huachicol fiscal se relaciona con prácticas como el contrabando de combustibles, la declaración irregular de mercancías y la evasión de impuestos mediante operaciones comerciales o documentación que no refleja correctamente el movimiento de los productos.

A diferencia del robo tradicional de hidrocarburos, que suele asociarse con la extracción ilegal de combustible de ductos, esta modalidad puede involucrar importaciones, facturación y transacciones entre empresas.