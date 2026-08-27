¿Huele a pipí de gato? Atiende NL olores atípicos en su zona metropolitana
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La Secretaría de Medio Ambiente informó que los olores podrían provenir de procesos derivados de la refinación de hidrocarburos
Monterrey, Nuevo León.- Ante el reporte de olores atípicos en la zona metropolitana, en Nuevo León, que la gente asocia con un olor parecido a la orina de gato o azufre, la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente realiza recorridos para encontrar la fuente del problema, que podría estar ligado con procesos derivados de la refinación de hidrocarburos.
La queja de los vecinos de municipios como Juárez, Guadalupe y Escobedo, entre otros, comenzó desde el viernes pasado; sin embargo, se ha intensificado más esta semana.
“En relación con los reportes de olores atípicos registrados en diversos puntos del área metropolitana en las últimas horas, se mantiene un despliegue operativo y técnico en toda la zona metropolitana de Monterrey, a través de la Dirección Ambiental, a fin de identificar las condiciones asociadas y dar seguimiento puntual a los reportes de denuncias de la población”, informó la Secretaría de Medio Ambiente.
MALOS OLORES FUERON REPORTADOS EN DIVERSOS AYUNTAMIENTOS DE NUEVO LEÓN
De acuerdo con los reportes de ciudadanos a la Dirección de Protección Civil, así como al C5 Ambiental y al 070 se permitió ubicar los malos olores en los ayuntamientos de Juárez, Guadalupe, Monterrey, García y Escobedo.
A partir de esto se realizó un proceso de validación y cruce de datos con variables meteorológicas y recorridos de campo, inspecciones de posibles fuentes emisoras e intercambio de reportes con otras autoridades federales y municipales.
Como parte del proceso, se revisa la dirección y velocidad del viento, la estabilidad atmosférica, la variación de temperatura, la altura de la capa de mezcla y las trayectorias de dispersión, durante distintos horarios del día, entre otros factores, los cuales inciden en el desplazamiento, acumulación o percepción de emisiones a distancia, particularmente durante periodos nocturnos o de baja ventilación.
REFINACIÓN DE HIDROCARBUROS ESTARÍA RELACIONADA CON EL MAL OLOR
Con la información obtenida, el origen de dichos olores estaría relacionado con procesos derivados de refinación de hidrocarburos en fuentes de competencia federal; aunque la evaluación continua en desarrollo para descartar cualquier riesgo para la población.
”La División Ambiental seguirá atendiendo los reportes ciudadanos con el objetivo de integrar evidencia verificable, contrastar los datos disponibles con información meteorológica y de campo, y comunicar los avances con la mayor claridad posible. Asimismo, se mantienen los recorridos permanentes en colonias, zonas industriales y vialidades principales, y se realizarán las inspecciones correspondientes”, aseguró la Secretaría de Medio Ambiente.