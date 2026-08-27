¿Huele a pipí de gato? Atiende NL olores atípicos en su zona metropolitana

Monterrey, Nuevo León.- Ante el reporte de olores atípicos en la zona metropolitana, en Nuevo León, que la gente asocia con un olor parecido a la orina de gato o azufre, la División Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente realiza recorridos para encontrar la fuente del problema, que podría estar ligado con procesos derivados de la refinación de hidrocarburos.

La queja de los vecinos de municipios como Juárez, Guadalupe y Escobedo, entre otros, comenzó desde el viernes pasado; sin embargo, se ha intensificado más esta semana.

“En relación con los reportes de olores atípicos registrados en diversos puntos del área metropolitana en las últimas horas, se mantiene un despliegue operativo y técnico en toda la zona metropolitana de Monterrey, a través de la Dirección Ambiental, a fin de identificar las condiciones asociadas y dar seguimiento puntual a los reportes de denuncias de la población”, informó la Secretaría de Medio Ambiente.