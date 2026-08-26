Investigan a docente de colegio en NL por denuncia de agresión sexual y pornografía infantil
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Ayer se ejecutaron dos cateos, uno a un colegio al sur de Monterrey y otro a una vivienda en San Nicolás de los Garza
Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó una investigación en curso contra un maestro del colegio cateado ayer, al sur de Monterrey, por una denuncia de agresión sexual y posible pornografía infantil.
El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, indicó que de forma simultánea se ejecutaron dos cateos: uno al Colegio Tonallí y otro a una vivienda en el ayuntamiento de San Nicolás donde habita el docente.
“Me permito informarles que se hicieron de forma simultánea (los carteos), uno en el centro educativo y otros en San Nicolás. El objetivo de estos actos de investigación fue recabar actos de prueba que puedan esclarecer los hechos de una agresión sexual a un menor o pornografía infantil”, señaló.
Reveló que durante el cateo se decomisaron equipos electrónicos como laptops y computadoras, las mismas que serán analizadas por las autoridades tras obtenerse la autorización de la autoridad judicial federal.
“Estos actos de investigación van con la finalidad de obtener, si se puede, esclarecer estos hechos”, indicó el Fiscal General.
Ayer trascendió el cateo al Colegio Tonallí, ubicado en la comunidad de El Uro, en Monterrey, así como a una vivienda en San Nicolás.