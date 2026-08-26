Investigan a docente de colegio en NL por denuncia de agresión sexual y pornografía infantil

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Investigan a docente de colegio en NL por denuncia de agresión sexual y pornografía infantil
    Fiscalía de Nuevo León investiga a un maestro tras una denuncia; autoridades catearon el colegio y su vivienda y aseguraron equipos electrónicos. Foto: cortesía

Ayer se ejecutaron dos cateos, uno a un colegio al sur de Monterrey y otro a una vivienda en San Nicolás de los Garza

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó una investigación en curso contra un maestro del colegio cateado ayer, al sur de Monterrey, por una denuncia de agresión sexual y posible pornografía infantil.

El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, indicó que de forma simultánea se ejecutaron dos cateos: uno al Colegio Tonallí y otro a una vivienda en el ayuntamiento de San Nicolás donde habita el docente.

“Me permito informarles que se hicieron de forma simultánea (los carteos), uno en el centro educativo y otros en San Nicolás. El objetivo de estos actos de investigación fue recabar actos de prueba que puedan esclarecer los hechos de una agresión sexual a un menor o pornografía infantil”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-pareja-investigada-por-feminicidio-de-nina-de-2-anos-en-nuevo-leon-JI22918706

Reveló que durante el cateo se decomisaron equipos electrónicos como laptops y computadoras, las mismas que serán analizadas por las autoridades tras obtenerse la autorización de la autoridad judicial federal.

“Estos actos de investigación van con la finalidad de obtener, si se puede, esclarecer estos hechos”, indicó el Fiscal General.

Ayer trascendió el cateo al Colegio Tonallí, ubicado en la comunidad de El Uro, en Monterrey, así como a una vivienda en San Nicolás.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Decomisos
Delitos Sexuales

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Guerra comercial

Guerra comercial
true

Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa: Loret de Mola

Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México o una gubernatura.

‘Debe ser mexicano’... iniciativa para restringir doble nacionalidad es para evitar injerencias, aclara Sheinbaum
El precio del huevo varía según la región y el establecimiento; en algunas zonas del país el kilogramo supera los 80 pesos, de acuerdo con datos de mercado.

Precio del huevo se dispara 7.92% en agosto y registra uno de sus mayores aumentos en 20 años, INEGI
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El espacio de la calle frente a una vivienda no pertenece al propietario del inmueble. Sin embargo, existen restricciones para estacionarse.

¿Puede mi vecino estacionarse afuera de mi casa?... Esto dice la ley en México
Tim Curry, reconocido por interpretar a Frank-N-Furter y Pennywise, murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles; aún no se informa la causa.

Muere Tim Curry, actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’, a los 80 años
Erik Lira priorizó el reto de jugar en Europa y está cerca de despedirse de Cruz Azul para comenzar una nueva etapa en la Ligue 1.

Erik Lira sacrifica casi 40% de su sueldo para fichar con Mónaco