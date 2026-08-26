Investigan a docente de colegio en NL por denuncia de agresión sexual y pornografía infantil

Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó una investigación en curso contra un maestro del colegio cateado ayer, al sur de Monterrey, por una denuncia de agresión sexual y posible pornografía infantil.

El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, indicó que de forma simultánea se ejecutaron dos cateos: uno al Colegio Tonallí y otro a una vivienda en el ayuntamiento de San Nicolás donde habita el docente.

“Me permito informarles que se hicieron de forma simultánea (los carteos), uno en el centro educativo y otros en San Nicolás. El objetivo de estos actos de investigación fue recabar actos de prueba que puedan esclarecer los hechos de una agresión sexual a un menor o pornografía infantil”, señaló.