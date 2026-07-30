Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, regaló mil pesos a una mujer durante su gira por Oaxaca ¿Por qué?

En las imágenes se observa a la afectada narrar lo sucedido entre lágrimas mientras explica que perdió su cartera, la cual contenía documentos personales, llaves y dinero en efectivo. El incidente ocurrió mientras se desarrollaba una reunión encabezada por el ministro presidente con habitantes de la región.

Un recorrido de trabajo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) , Hugo Aguilar Ortiz , en el municipio de Tuxtepec, Oaxaca , se volvió tema de conversación en redes sociales después de que se difundiera un video en el que una mujer denunció haber sido víctima de un presunto robo durante el evento.

Durante la grabación también se aprecia que la mujer recibió apoyo económico inmediato de algunos asistentes. Entre ellos se encontraba Hugo Aguilar Ortiz , quien le entregó mil pesos como un gesto de solidaridad tras conocer lo ocurrido.

POR QUÉ HUGO AGUILAR VISITÓ TUXTEPEC

La visita del presidente de la SCJN formó parte de una gira de trabajo por la región de la Cuenca del Papaloapan, donde sostuvo encuentros con abogados y habitantes de distintas comunidades para revisar el cumplimiento de una sentencia judicial y escuchar las inquietudes de la población.

Entre las actividades programadas también figuró una reunión con pobladores de Camelia Roja, quienes han manifestado preocupaciones relacionadas con afectaciones a su territorio y al medio ambiente.

Durante su recorrido, Hugo Aguilar Ortiz recordó que, aunque el Pleno de la SCJN permanece en receso desde el 16 de julio, conforme al calendario establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las labores institucionales continúan en diversas regiones del país. Las sesiones públicas del máximo tribunal están programadas para reanudarse el 3 de agosto.

QUÉ DENUNCIÓ LA MUJER DURANTE EL EVENTO

La mujer se identificó como Sonia Rodríguez de la Rosa, originaria de Tuxtepec, y explicó que acudió al encuentro por iniciativa propia. De acuerdo con su testimonio, dejó su bolso sobre una silla y, al regresar, descubrió que su cartera había desaparecido.

Según relató, dentro de la cartera llevaba diversos objetos de valor y documentos personales:

· Credencial para votar.

· Credencial del sector cañero.

· Llaves.

· 5 mil 500 pesos en efectivo, dinero que, explicó, utilizaría para realizar trabajos de limpieza en un cañaveral.

La afectada comentó que no logró identificar a la persona responsable del presunto robo. Aunque mencionó que escuchó comentarios sobre un grupo de asistentes provenientes de Tierra Blanca, aclaró que no tenía elementos para señalar a alguien directamente. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre los responsables ni se ha informado de una denuncia formal ante las autoridades.

EL APOYO QUE RECIBIÓ TRAS EL PRESUNTO ROBO

Mientras narraba lo sucedido frente a varias personas, la mujer recibió apoyo económico espontáneo. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, Hugo Aguilar Ortiz le entregó mil pesos, mientras que otra persona presente también le ofreció una cantidad similar para ayudarla tras la pérdida.

La afectada manifestó su inconformidad por lo ocurrido y calificó el hecho como una injusticia, aunque evitó responsabilizar directamente a alguna persona. Las imágenes muestran que el incidente ocurrió dentro del evento donde se encontraba el ministro presidente y no en un punto externo.

El caso generó comentarios en redes sociales debido a la rápida reacción de algunos asistentes y por el gesto solidario mostrado hacia la mujer mientras relataba el presunto robo.