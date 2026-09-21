Huracán Polo: CFE despliega operativo para proteger el suministro eléctrico

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    CFE despliega operativo para proteger el suministro eléctrico tras amenaza del huracán polo. CFE
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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La División Centro Occidente refuerza la zona costera ante el riesgo de afectaciones en el servicio eléctrico y habilita el 071 para reportes.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó personal especializado en las costas del Pacífico para atender de inmediato posibles fallas eléctricas. Cuadrillas de la División Centro Occidente ya se encuentran posicionadas en puntos clave de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/semar-activa-plan-marina-por-el-huracan-polo-que-estados-estan-en-alerta-en-el-pacifico-mexicano-IE23638990

Mientras tanto, el huracán Polo sigue intensificándose al avanzar en paralelo al litoral del Pacífico, provocando lluvias intensas, fuertísimas rachas de viento y oleaje elevado en los estados bajo alerta.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REPORTE

Atención a fallas: Se activaron planes comunitarios de contingencia y se habilitó la línea 071 para reportar cortes de luz o daños en la red eléctrica.

Cierre de puertos: La Secretaría de Marina ordenó suspender la navegación en las zonas de mayor riesgo.

Suspensión de clases: Autoridades locales pausaron las actividades escolares en la franja costera para resguardar a las familias.

REPORTE ACTUAL DEL HURACÁN POLO

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Centro Nacional de Huracanes de E.U (NHC), el sistema experimenta un proceso de rápida intensificación:

Se prevé que evolucione a categoría 3 en el transcurso del martes 22 de septiembre.

Podría alcanzar la categoría 4 y 5 entre el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre mientras bordea las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/polo-se-intensifica-a-huracan-categoria-1-en-el-pacifico-mexicano-a-que-estados-afectara-HE23635828

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Localización: Su centro se ubica aproximadamente a 305-310 km al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a unos 435-465 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vientos y oleaje: Mantiene vientos máximos sostenidos de 140 km/h con rachas superiores y genera oleajes de 2 a 3 metros de altura en las costas del Pacífico.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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