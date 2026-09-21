SEMAR activa Plan Marina por el Huracán Polo: ¿Qué estados están en alerta en el Pacífico mexicano?

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    SEMAR activa Plan Marina por el Huracán Polo: ¿Qué estados están en alerta en el Pacífico mexicano?
    SEMAR activa el Plan Marina ante el Huracán Polo en la zona costera de México en el pacífico. SEMAR

La Secretaría de Marina monitorea el avance del ciclón, el cual se prevé que alcance la categoría 2 en las próximas 12 horas.

La Secretaría de Marina (SEMAR) activó de manera preventiva el Plan Marina en su Fase de Prevención a lo largo del territorio del Pacífico mexicano. La medida responde a la presencia del huracán Polo, actualmente clasificado como categoría 1. El objetivo principal de este operativo es brindar auxilio oportuno y proteger a la población ante cualquier impacto por lluvias, vientos o mareas altas.

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Nueve estados costeros se encuentran bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades navales. La SEMAR desplegó acciones de vigilancia en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. En cada uno de estos puntos se mantiene una comunicación directa y coordinada con las dependencias de Protección Civil estatales y municipales.

¿QUÉ ES EL PLAN MARINA?

Es el operativo de emergencia de la SEMAR diseñado para auxiliar a la población mexicana en situaciones de desastre natural o emergencia, principalmente en zonas costeras, marinas o portuarias.

El plan consiste en tres fases:

Fase de Prevención: En esta fase hay monitoreo continuo para el seguimiento en tiempo real de la ruta y fuerza de la tormenta. Alistamiento de embarcamientos, vehículos, helicópteros, etc. Y la coordinación de refugios.

Fase de Auxilio: Es inmediato a la emergencia. Su objetivo principal es salvar vidas. En esta fase se maneja la búsqueda y rescate, atención médica de urgencia, ayuda y seguridad.

Fase de Recuperación: Cuando la amenaza ya pasó y se busca restablecer la normalidad. Esta fase tiene la rehabilitación de servicios como energía eléctrica, comunicaciones y agua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-debe-aclarar-megadecomiso-de-combustible-en-guanajuato-ante-reclamo-de-grupo-simsa-sheinbaum-GE23635333

LAS 12 HORAS DECISIVAS

El huracán Polo podría intensificarse a categoría 2 en las próximas 12 horas, de acuerdo con los últimos pronósticos meteorológicos. Debido a esta rápida evolución, las fuerzas navales e instituciones de rescate han alistado personal y equipo especializado para responder de inmediato ante emergencias.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales. Asimismo, piden extremar precauciones en zonas costeras y prestar atención a los avisos sobre la navegación marítima, el aumento en el nivel de ríos y las posibles suspensiones de actividades.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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