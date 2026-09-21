SEMAR activa Plan Marina por el Huracán Polo: ¿Qué estados están en alerta en el Pacífico mexicano?

La Secretaría de Marina (SEMAR) activó de manera preventiva el Plan Marina en su Fase de Prevención a lo largo del territorio del Pacífico mexicano. La medida responde a la presencia del huracán Polo, actualmente clasificado como categoría 1. El objetivo principal de este operativo es brindar auxilio oportuno y proteger a la población ante cualquier impacto por lluvias, vientos o mareas altas.

Nueve estados costeros se encuentran bajo monitoreo permanente por parte de las autoridades navales. La SEMAR desplegó acciones de vigilancia en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Michoacán. En cada uno de estos puntos se mantiene una comunicación directa y coordinada con las dependencias de Protección Civil estatales y municipales.

¿QUÉ ES EL PLAN MARINA?

Es el operativo de emergencia de la SEMAR diseñado para auxiliar a la población mexicana en situaciones de desastre natural o emergencia, principalmente en zonas costeras, marinas o portuarias.

El plan consiste en tres fases:

Fase de Prevención: En esta fase hay monitoreo continuo para el seguimiento en tiempo real de la ruta y fuerza de la tormenta. Alistamiento de embarcamientos, vehículos, helicópteros, etc. Y la coordinación de refugios.

Fase de Auxilio: Es inmediato a la emergencia. Su objetivo principal es salvar vidas. En esta fase se maneja la búsqueda y rescate, atención médica de urgencia, ayuda y seguridad.

Fase de Recuperación: Cuando la amenaza ya pasó y se busca restablecer la normalidad. Esta fase tiene la rehabilitación de servicios como energía eléctrica, comunicaciones y agua.