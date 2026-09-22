Huracán Polo provoca fuerte tormenta e intensa granizada en San Francisco de Ocotlán, Puebla

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    Huracán Polo provoca fuerte tormenta e intensa granizada en San Francisco de Ocotlán, Puebla
    Tormenta deja a vehículos bajo la nieve en San Francisco de Ocotlán, Puebla. X
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    Tormenta deja a vehículos bajo la nieve en San Francisco de Ocotlán, Puebla. X

Intensa granizada colapsa el estacionamiento del Outlet Puebla Premier en Coronango y complica el tráfico vehicular.

Una fuerte granizada registrada durante la noche y la madrugada cubrió de blanco la zona metropolitana de Puebla, dejando atrapados a decenas de automovilistas en la autopista México-Puebla. En puntos críticos, como el bajo puente de San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango, donde la acumulación de hielo alcanzó hasta 75 centímetros de altura.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cierran-puertos-y-activan-refugios-por-el-huracan-polo-cinco-estados-permanecen-en-alerta-EB23661702

Elementos de Protección Civil rescataron a 38 personas que quedaron varadas en sus vehículos. Unidades de emergencia desplegaron un operativo especial de evacuación en las zonas más afectadas para poner a salvo a las familias.

El tráfico colapsó cerca del Outlet Puebla Premier debido al hielo acumulado en carriles laterales y retornos. Durante la mañana, un tráiler, una camioneta y un auto particular permanecieron atorados por horas sin poder avanzar.

AFECTACIONES EN SERVICIOS LOCALES

La circulación también registró severos retrasos hacia la Puerta 5 de Volkswagen, donde otro tráiler quedó atrapado en el hielo. A pocos metros, la tormenta tiró dos postes de luz, lo que complicó las labores de auxilio y provocó cortes de energía eléctrica en la zona.

Además, el agua y el hielo entraron a varias naves de la planta de Volkswagen en Cuautlancingo, afectando sus operaciones. De igual manera, el drenaje colapsó en colonias cercanas como Misiones de San Francisco, donde el agua brotó en los registros de las viviendas y contaminó cisternas de agua potable.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-huracan-polo-categoria-5-a-mexico-afectara-a-estos-estados-con-tormentas-inundaciones-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-315-km-h-FD23648490

LIMPIEZA Y SALDO OFICIAL

Actualmente, maquinaria pesada trabaja en el retiro de hielo, ramas e infraestructura dañada para liberar la circulación. Las autoridades locales confirmaron que no hay personas lesionadas ni fallecidas, aunque pidieron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por el área.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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