Huracán Polo provoca fuerte tormenta e intensa granizada en San Francisco de Ocotlán, Puebla

Una fuerte granizada registrada durante la noche y la madrugada cubrió de blanco la zona metropolitana de Puebla , dejando atrapados a decenas de automovilistas en la autopista México-Puebla. En puntos críticos, como el bajo puente de San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango, donde la acumulación de hielo alcanzó hasta 75 centímetros de altura.

Elementos de Protección Civil rescataron a 38 personas que quedaron varadas en sus vehículos. Unidades de emergencia desplegaron un operativo especial de evacuación en las zonas más afectadas para poner a salvo a las familias.

El tráfico colapsó cerca del Outlet Puebla Premier debido al hielo acumulado en carriles laterales y retornos. Durante la mañana, un tráiler, una camioneta y un auto particular permanecieron atorados por horas sin poder avanzar.

AFECTACIONES EN SERVICIOS LOCALES

La circulación también registró severos retrasos hacia la Puerta 5 de Volkswagen, donde otro tráiler quedó atrapado en el hielo. A pocos metros, la tormenta tiró dos postes de luz, lo que complicó las labores de auxilio y provocó cortes de energía eléctrica en la zona.

Además, el agua y el hielo entraron a varias naves de la planta de Volkswagen en Cuautlancingo, afectando sus operaciones. De igual manera, el drenaje colapsó en colonias cercanas como Misiones de San Francisco, donde el agua brotó en los registros de las viviendas y contaminó cisternas de agua potable.