Huracán Rachel categoría 1: Embajada de EU emite alerta en México
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La Embajada de EU advirtió sobre las condiciones marítimas en Baja California Sur tras el avance del ciclón categoría 1.
La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta de viaje ante el avance del huracán Rachel en el Océano Pacífico. Las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos tomar precauciones por las peligrosas condiciones en el mar que afectan a Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El huracán Rachel se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza frente a las costas del país. Las bandas nubosas del ciclón están provocando fuertes tormentas, lluvias intensas y vientos violentos en varios estados del Pacífico mexicano.
El oleaje elevado es uno de los principales riesgos señalados por los organismos de protección civil. Se prevén olas de hasta 6 metros de altura y marejadas peligrosas en la costa sur de la península de Baja California, por lo que se recomienda evitar acercarse a las playas.
Otros estados del occidente de México también sufren los efectos del sistema meteorológico. Entidades como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero registraron precipitaciones intensas y marejadas debido a la cercanía del fenómeno.
Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales. Se aconseja atender las indicaciones de las autoridades locales, respetar los cierres de puertos y evitar realizar actividades acuáticas o de navegación hasta que las condiciones mejoren.