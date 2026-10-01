Huracán Rachel en México: Marina ordena cierre de puertos en el Pacífico
La medida afecta el tránsito marítimo en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Sinaloa ante el avance del ciclón.
La Secretaría de Marina (SEMAR) ordenó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano para evitar accidentes por el paso del huracán Rachel. La restricción busca proteger a la población, pescadores y embarcaciones ante el empeoramiento de las condiciones del mar.
San Blas, Nayarit, suspendió por completo la navegación de embarcaciones mayores debido al impacto directo del fenómeno en la zona. Este tipo de navíos incluye barcos de carga, comerciales y de gran tamaño que operan en la costa.
Seis estados restringieron la navegación para embarcaciones menores como lanchas de pesca, recorridos turísticos y actividades acuáticas. Las zonas con restricciones vigentes para embarcaciones pequeñas son:
Baja California Sur: Zonas costeras del sur del estado.
Jalisco: Puertos y playas de la región.
Nayarit: Costas y embarcaderos locales.
Colima: Zonas de playa y áreas de pesca.
Michoacán: Litoral costero.
Sinaloa: Puertos del centro y sur de la entidad.
SE EMITIERON ALERTAS
Las autoridades emitieron una alerta por mal tiempo en las costas, advirtiendo sobre la presencia de oleaje elevado, fuertes rachas de viento y lluvias intensas en la región. Las capitanías de puerto se mantienen en vigilancia continua para evaluar el avance de la tormenta.
La SEMAR pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada únicamente a través de los canales y avisos oficiales de Protección Civil. La navegación continuará suspendida hasta que las condiciones meteorológicas permitan un reinicio seguro de las actividades marítimas.
INTENSIDAD Y UBICACIÓN ACTUAL
El huracán alcanzó la categoría 3 con vientos superiores a los 180 km/h con rachas más fuertes a medidas que avanza al oeste-noroeste.
A pesar de haber subido de categoría, su centro sigue con trayectoria hacia mar abierto, si un camino de colisión o impacto directo con los estados costeros.