Huracán Rachel en México: Marina ordena cierre de puertos en el Pacífico

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Huracán Rachel en México: Marina ordena cierre de puertos en el Pacífico
    Huracán Rachel suba a categoría 3. Gobierno

La medida afecta el tránsito marítimo en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Sinaloa ante el avance del ciclón.

La Secretaría de Marina (SEMAR) ordenó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano para evitar accidentes por el paso del huracán Rachel. La restricción busca proteger a la población, pescadores y embarcaciones ante el empeoramiento de las condiciones del mar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aumenta-rachel-su-intensidad-a-huracan-categoria-3-JM23856582

San Blas, Nayarit, suspendió por completo la navegación de embarcaciones mayores debido al impacto directo del fenómeno en la zona. Este tipo de navíos incluye barcos de carga, comerciales y de gran tamaño que operan en la costa.

Seis estados restringieron la navegación para embarcaciones menores como lanchas de pesca, recorridos turísticos y actividades acuáticas. Las zonas con restricciones vigentes para embarcaciones pequeñas son:

Baja California Sur: Zonas costeras del sur del estado.

Jalisco: Puertos y playas de la región.

Nayarit: Costas y embarcaderos locales.

Colima: Zonas de playa y áreas de pesca.

Michoacán: Litoral costero.

Sinaloa: Puertos del centro y sur de la entidad.

SE EMITIERON ALERTAS

Las autoridades emitieron una alerta por mal tiempo en las costas, advirtiendo sobre la presencia de oleaje elevado, fuertes rachas de viento y lluvias intensas en la región. Las capitanías de puerto se mantienen en vigilancia continua para evaluar el avance de la tormenta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exnotario-de-veracruz-recibe-sentencia-por-fraude-y-venta-irregular-de-terrenos-GM23856275

La SEMAR pidió a la población extremar precauciones y mantenerse informada únicamente a través de los canales y avisos oficiales de Protección Civil. La navegación continuará suspendida hasta que las condiciones meteorológicas permitan un reinicio seguro de las actividades marítimas.

INTENSIDAD Y UBICACIÓN ACTUAL

El huracán alcanzó la categoría 3 con vientos superiores a los 180 km/h con rachas más fuertes a medidas que avanza al oeste-noroeste.

A pesar de haber subido de categoría, su centro sigue con trayectoria hacia mar abierto, si un camino de colisión o impacto directo con los estados costeros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
huracanes
playas

Localizaciones


México

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado mantiene las investigaciones en coordinación con autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos.

Descartan uso de explosivos y armas de fuego en ataque a escuela del ejido La Unión, en Torreón
El ataque en la Secundaria General Número 13 por parte de los gemelos dejó una persona muerta y cuatro lesionadas.

Legisladores de Coahuila plantean reforzar la seguridad escolar tras ataque en secundaria de Torreón
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
Andy: Protección suprema

Andy: Protección suprema
true

Sheinbaum: Ya pasaron dos años... y no hay legado

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h
La presidenta señaló que este tipo de conductas requieren mecanismos legales que permitan sancionar a los responsables y, cuando corresponda, recuperar los recursos de las personas afectadas.

Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial