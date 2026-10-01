Huracán Rachel en México: Marina ordena cierre de puertos en el Pacífico

La Secretaría de Marina ( SEMAR ) ordenó el cierre de puertos en el Pacífico mexicano para evitar accidentes por el paso del huracán Rachel. La restricción busca proteger a la población, pescadores y embarcaciones ante el empeoramiento de las condiciones del mar.

San Blas, Nayarit, suspendió por completo la navegación de embarcaciones mayores debido al impacto directo del fenómeno en la zona. Este tipo de navíos incluye barcos de carga, comerciales y de gran tamaño que operan en la costa.

Seis estados restringieron la navegación para embarcaciones menores como lanchas de pesca, recorridos turísticos y actividades acuáticas. Las zonas con restricciones vigentes para embarcaciones pequeñas son:

Baja California Sur: Zonas costeras del sur del estado.

Jalisco: Puertos y playas de la región.

Nayarit: Costas y embarcaderos locales.

Colima: Zonas de playa y áreas de pesca.

Michoacán: Litoral costero.

Sinaloa: Puertos del centro y sur de la entidad.

SE EMITIERON ALERTAS

Las autoridades emitieron una alerta por mal tiempo en las costas, advirtiendo sobre la presencia de oleaje elevado, fuertes rachas de viento y lluvias intensas en la región. Las capitanías de puerto se mantienen en vigilancia continua para evaluar el avance de la tormenta.