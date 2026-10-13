Huracán Simon se intensificó nuevamente a categoría 2: trayectoria y estados afectados

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    Huracán Simon se intensificó nuevamente a categoría 2: trayectoria y estados afectados
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El ciclón Simon cobra fuerza cerca de Jalisco y Sinaloa con vientos de 175 km/h. Protección Civil alerta por lluvias intensas en el Pacífico.

El Huracán Simon subió a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que el ciclón registra vientos de hasta 215 km/h y avanza lentamente a 4 km/h.

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Jalisco y Sinaloa son los estados más cercanos al centro del ciclón. El fenómeno meteorológico se ubica a 195 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros de Mazatlán, Sinaloa.

TRES ESTADOS CON PRECAUCIÓN

Lluvias fuertes y olas altas afectarán al menos tres estados costeros. Las autoridades prevén tormentas intensas en Nayarit y Sinaloa, además de olas de hasta 2.5 metros en las costas del centro y sur de la región.

Islas Marías mantiene alerta máxima por vientos de huracán. Protección Civil activó una zona de vigilancia especial en esta zona de Nayarit para prevenir emergencias.

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PERMANECEN ACTIVOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD

Planes de rescate y seguridad continúan activos en la zona de riesgo. El Ejército y la Marina mantienen operativos preventivos para auxiliar a la población y evitar daños mayores por posibles desbordamientos de ríos o deslaves.

Protección Civil pide a la población alejarse de las playas. Las autoridades exhortaron a los habitantes de las zonas costeras a no acercarse al mar y atender únicamente los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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