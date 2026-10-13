Huracán Simon se intensificó nuevamente a categoría 2: trayectoria y estados afectados

El Huracán Simon subió a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano . La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que el ciclón registra vientos de hasta 215 km/h y avanza lentamente a 4 km/h.

Jalisco y Sinaloa son los estados más cercanos al centro del ciclón. El fenómeno meteorológico se ubica a 195 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros de Mazatlán, Sinaloa.

TRES ESTADOS CON PRECAUCIÓN

Lluvias fuertes y olas altas afectarán al menos tres estados costeros. Las autoridades prevén tormentas intensas en Nayarit y Sinaloa, además de olas de hasta 2.5 metros en las costas del centro y sur de la región.

Islas Marías mantiene alerta máxima por vientos de huracán. Protección Civil activó una zona de vigilancia especial en esta zona de Nayarit para prevenir emergencias.