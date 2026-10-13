Huracán Simon se intensificó nuevamente a categoría 2: trayectoria y estados afectados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El ciclón Simon cobra fuerza cerca de Jalisco y Sinaloa con vientos de 175 km/h. Protección Civil alerta por lluvias intensas en el Pacífico.
El Huracán Simon subió a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que el ciclón registra vientos de hasta 215 km/h y avanza lentamente a 4 km/h.
Jalisco y Sinaloa son los estados más cercanos al centro del ciclón. El fenómeno meteorológico se ubica a 195 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros de Mazatlán, Sinaloa.
TRES ESTADOS CON PRECAUCIÓN
Lluvias fuertes y olas altas afectarán al menos tres estados costeros. Las autoridades prevén tormentas intensas en Nayarit y Sinaloa, además de olas de hasta 2.5 metros en las costas del centro y sur de la región.
Islas Marías mantiene alerta máxima por vientos de huracán. Protección Civil activó una zona de vigilancia especial en esta zona de Nayarit para prevenir emergencias.
PERMANECEN ACTIVOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD
Planes de rescate y seguridad continúan activos en la zona de riesgo. El Ejército y la Marina mantienen operativos preventivos para auxiliar a la población y evitar daños mayores por posibles desbordamientos de ríos o deslaves.
Protección Civil pide a la población alejarse de las playas. Las autoridades exhortaron a los habitantes de las zonas costeras a no acercarse al mar y atender únicamente los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.