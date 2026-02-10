$!Senadora denuncia hostigamiento tras volverse viral por salón de belleza

La senadora Juanita Guerra aseguró que es víctima de persecución, hostigamiento y amenazas contra su vida tras la difusión de imágenes suyas en el salón de belleza, que operaba de manera irregular en el Senado de la República, y afirmó que este episodio forma parte de un acoso sistemático en su contra.

La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reprochó la falta de solidaridad de tres senadoras de Morena que, dijo, la invitaron al establecimiento y ahora niegan conocer el lugar.

Sin mencionar nombres, sostuvo que no fue casual que reporteros la grabaran mientras le aplicaban tinte en el cabello y consideró injusto que se le estigmatice por haber utilizado el servicio.

ESTO DIJO LA SENADORA POR USO DEL SALÓN DE BELLEZA

“A mi me ha dado mucha tristeza que, en lugar de tener sororidad, ni siquiera una pregunta, ni siquiera han dicho quiénes son todas ellas y por quién fuimos invitadas. (...) Que aviente la piedra quien esté libre de culpa. Mis compañeras no han sido solidarias, quienes me invitaron no han tenido sororidad, al contrario, han desconocido y han dicho que no conocen ni siquiera el lugar, cuando ellas me invitaron”.

En entrevista con medios, Juanita Guerra informó que solicitó por escrito a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, que se le descuente de su dieta el día que acudió a la estética y que se transparente quién promovió la reapertura del local, quién consiguió el mobiliario y quién llevó a Jazmín, la encargada del salón.