Senadora denuncia hostigamiento tras volverse viral por salón de belleza
En palabras de la legisladora del Partido Verde, compañeras que la invitaron al salón de belleza del Senado de la República le dieron la espalda
La senadora Juanita Guerra aseguró que es víctima de persecución, hostigamiento y amenazas contra su vida tras la difusión de imágenes suyas en el salón de belleza, que operaba de manera irregular en el Senado de la República, y afirmó que este episodio forma parte de un acoso sistemático en su contra.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reprochó la falta de solidaridad de tres senadoras de Morena que, dijo, la invitaron al establecimiento y ahora niegan conocer el lugar.
Sin mencionar nombres, sostuvo que no fue casual que reporteros la grabaran mientras le aplicaban tinte en el cabello y consideró injusto que se le estigmatice por haber utilizado el servicio.
ESTO DIJO LA SENADORA POR USO DEL SALÓN DE BELLEZA
“A mi me ha dado mucha tristeza que, en lugar de tener sororidad, ni siquiera una pregunta, ni siquiera han dicho quiénes son todas ellas y por quién fuimos invitadas. (...) Que aviente la piedra quien esté libre de culpa. Mis compañeras no han sido solidarias, quienes me invitaron no han tenido sororidad, al contrario, han desconocido y han dicho que no conocen ni siquiera el lugar, cuando ellas me invitaron”.
En entrevista con medios, Juanita Guerra informó que solicitó por escrito a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, que se le descuente de su dieta el día que acudió a la estética y que se transparente quién promovió la reapertura del local, quién consiguió el mobiliario y quién llevó a Jazmín, la encargada del salón.
Visiblemente afectada, la senadora morelense señaló que su trayectoria política ha estado libre de escándalos y vinculó este caso con las denuncias que ha hecho contra el alcalde Jesús Corona Damián y el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
“Pueden ver mi trayectoria política, jamás he estado envuelta en ninguna situación de escándalo. Fue a raíz de qué denuncié públicamente al alcalde Jesús Corona Damián, al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, y donde he tenido una sentencia. Esa es la causa de esta agresión y de este abuso a mi imagen”.
SENADORA EXPLICA EL USO DEL SALÓN DE BELLEZA DEL SENADO
La legisladora explicó que su estancia en el salón fue de aproximadamente 20 minutos y reiteró su petición de que se le descuente un día completo de salario.
“Porque fue una cuestión de 20 minutos, y siendo coherente y congruente con mi actuar, mi proceder y mi pensar, le he pedido también a la presidenta de la Mesa Directiva que se aclare este punto, pero también que si tanto es el tema y que solamente me distraje 20 minutos, que me sea descontado un día, porque en México la dieta no se descuenta por minutos ni por hora, se descontaría por un día”.
En los oficios enviados a los líderes parlamentarios, solicitó además la revisión de las cámaras de seguridad para verificar sus actividades del 4 de febrero desde las 8:15 horas y constatar que cumplió con su jornada laboral.
Finalmente, Juanita Guerra detalló que en un año solicitó el servicio del salón de belleza en tres ocasiones, pero solo acudió una vez, el miércoles pasado, cuando pagó 500 pesos por la aplicación de tinte.
“Es la única vez que me han dado el servicio y la única ocasión que pareciera que estoy vigilada y sí sí lo denunció públicamente todo mi actual me están observando me están viendo que realizó y que no realizó así que presento esto para que sea aclarado, cuánto tarde ahí”, puntualizó.
