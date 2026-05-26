Imágenes de ‘Chicharito’ Hernández y Silvia Pinal son usadas por el CJNG para marcar droga

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México
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    Imágenes de ‘Chicharito’ Hernández y Silvia Pinal son usadas por el CJNG para marcar droga
    Un operativo en la colonia Hipódromo Condesa permitió asegurar 300 kilos de marihuana presuntamente vinculados al CJNG. La droga estaba identificada con estampas de figuras públicas como Silvia Pinal y Javier “Chicharito” Hernández. VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades de CDMX decomisaron marihuana marcada con imágenes de Silvia Pinal y Chicharito Hernández en un inmueble ligado presuntamente al CJNG

Un operativo realizado por autoridades capitalinas dejó al descubierto un método poco común utilizado presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para clasificar cargamentos de droga. En un departamento ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, fueron asegurados alrededor de 300 kilogramos de marihuana empaquetada con estampas de personajes famosos.

Entre las imágenes encontradas destacaban fotografías de la actriz Silvia Pinal, del futbolista Javier “Chicharito” Hernández y de personajes de distintas series televisivas. De acuerdo con las primeras investigaciones, estas etiquetas funcionaban como un sistema de identificación para distinguir tipos de producto, rutas y destinos de distribución.

La intervención fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, luego de que el propietario del inmueble reportara movimientos extraños y un fuerte olor a marihuana proveniente del departamento rentado.

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UN DEPARTAMENTO RENTADO POR APLICACIONES DE HOSPEDAJE

Las investigaciones apuntan a que el inmueble era utilizado como centro temporal de almacenamiento y distribución. Según el dueño del departamento, los ocupantes pagaron cerca de 8 mil pesos por la renta a través de plataformas digitales de hospedaje, bajo el argumento de una estancia turística.

Sin embargo, el constante movimiento nocturno y el olor intenso despertaron sospechas. El propietario decidió pedir a los inquilinos que abandonaran el lugar y posteriormente notificó a las autoridades sobre lo que ocurría dentro del departamento.

“Al ingresar encontraron cajas y bolsas listas para envío”, revelaron reportes preliminares sobre el operativo. Dentro del inmueble se localizaron paquetes preparados para ser enviados a distintas ciudades del país, incluyendo Acapulco, Aguascalientes, Oaxaca, Puerto Vallarta, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico.

LAS ETIQUETAS DE CHICHARITO Y SILVIA PINAL

Cada paquete contaba con una identificación distinta. Las imágenes de Chicharito Hernández y Silvia Pinal no estaban colocadas al azar; las autoridades investigan si las estampas permitían reconocer categorías específicas de marihuana o rutas de distribución dentro de la red criminal.

En fotografías difundidas posteriormente por el periodista Carlos Jiménez en el espacio “C4 en Alerta”, también aparecieron nombres escritos sobre cajas y bolsas, acompañados de números telefónicos, direcciones y destinos precisos.

· “Rodrigo Cortés Aguilar” con dirección hacia Acapulco· “Eduardo Medina Salazar” con destino a Aguascalientes· “Ramón” identificado con Reynosa· “El Bryan” vinculado a Ciudad Victoria· “Josué Rodríguez” relacionado con Tampico

Las autoridades confirmaron además que la droga considerada de mayor valor estaba separada en al menos nueve bolsas de gran tamaño, diferenciadas del resto del cargamento.

LIBRETAS, CLIENTES Y RUTAS DE DISTRIBUCIÓN

Además de la droga asegurada, los agentes encontraron cuatro libretas con anotaciones detalladas sobre clientes, cantidades, precios y pagos pendientes. Los documentos forman ahora parte de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía capitalina.

Los registros permitieron identificar posibles rutas de distribución y contactos en diferentes estados del país. También aparecieron referencias a empresas de transporte utilizadas presuntamente para mover los paquetes hacia otros destinos nacionales.

“La información hallada podría ayudar a reconstruir la operación logística de la célula”, señalaron fuentes cercanas a la investigación. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ya que los cuatro ocupantes abandonaron el inmueble antes del cateo.

La marihuana quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras continúan las indagatorias para ubicar a los responsables y determinar el alcance de la red de distribución relacionada presuntamente con el CJNG.

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DATOS CURIOSOS SOBRE EL OPERATIVO

· Las estampas en paquetes de droga suelen utilizarse como códigos internos para diferenciar calidad, rutas o destinatarios.

· El inmueble fue rentado mediante plataformas digitales de hospedaje temporal.

· El hallazgo ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa, una de las zonas con mayor actividad turística en la CDMX.

· Las autoridades encontraron anotaciones con teléfonos, nombres y destinos específicos en varias cajas.

· No hubo detenidos durante el operativo pese al aseguramiento de los 300 kilos de marihuana.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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