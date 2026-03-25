Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 marzo 2026
    Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
    A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina. CUARTOOSCURO

Mientras el Gobierno culpa a un buque privado por el derrame, la Marina Mercante vincula el desastre con el fatal incendio del 17 de marzo en la refinería de Dos Bocas

El derrame de hidrocarburo se extiende en el Golfo de México y el Gobierno federal se sigue lavando las manos ante el desastre ecológico.

El derrame de hidrocarburo se extiende en el Golfo de México y, aunque va para un mes, el Gobierno federal se sigue lavando las manos ante el desastre ecológico.

Hasta ayer, ni siquiera había identificado el nombre del supuesto barco “privado” o de la compañía que, según la versión oficial, era responsable del derrame. En cambio, sostiene la versión de que no se trata de un derrame desde buques o instalaciones de Pemex.

https://vanguardia.com.mx/noticias/pemex-confirma-derrame-cerca-de-dos-bocas-suma-tercer-incidente-reportado-en-menos-de-un-mes-BI19665127

El 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que el origen del derrame fue “un barco privado” y remachó que era de una petrolera con contratos heredados del sexenio de Enrique Peña, pero tampoco dio el nombre.

En tanto, el crudo y el chapopote han llegado a más de 600 kilómetros de playas de Tabasco y Veracruz.

Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, también exhibió que tiene datos incompletos y lanzó que la hipótesis se centra en una posible descarga en una zona de fondeo entre el Complejo Petroquímico de Pajaritos en Veracruz y la refinería Olmeca en Dos Bocas en Tabasco, donde hay buques en espera o con maniobras de carga.

Por lo pronto, dio datos sobre el alcance del daño. "Se han logrado recolectar 91 toneladas de residuos de hidrocarburos que estaban impregnados en las playas de Veracruz y de Tabasco. La limpieza ya ha avanzado un 85 por ciento" , precisó la secretaría.

En el Golfo de México, frente a las costas de Tabasco y Veracruz, existe un tráfico constante de buques tanque dedicados al transporte de hidrocarburos, con rutas activas en zonas como Dos Bocas, Pajaritos, Coatzacoalcos e incluso Altamira.

Registros de monitoreo marítimo ubican en la zona a embarcaciones como Aslaf, con registro de salida el 1 de febrero; Golfo Huwaylat, del 17 de febrero; Yasa Swan, del 19 de febrero; Río Apure, del 20 de febrero; y Estrellas Amarillas, del 21 de febrero.

A estos se suman otros como Blue Sky, Sealoyalty, Wisdom Venture, Tampico y Cobalt Sun, con actividad en la segunda quincena de febrero, todos ubicados en el Golfo de México en los registros más recientes disponibles. Se trata de una ruta estratégica de abastecimiento energético, donde convergen buques de carga, fondeo y transferencia vinculados a la industria petrolera nacional ya la importación de combustibles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crea-sheinbaum-grupo-para-determinar-causas-de-derrame-en-golfo-de-mexico-KG19680785

En paralelo a ese flujo marítimo, se ha registrado la presencia de hidrocarburo en costas de Tabasco y al menos ocho municipios de Veracruz, con riesgo de desplazarse hacia Tamaulipas, impulsado por corrientes marinas del Golfo.

Sin embargo, fuentes de Marina Mercante señalaron que la hipótesis del buque no es la única y apuntaron a la refinería de Dos Bocas, donde el 17 de marzo un incendio en aguas aceitosas dejó cinco personas muertas en las inmediaciones de la instalación petrolera.

“Pueden decir que son barcos, pero no hay un informe de Dos Bocas, de todo el desastre ambiental de Dos Bocas” , dijo a REFORMA un capitán y mando de la Marina.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
Petróleo

Localizaciones


Golfo De México

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Tema incómodo para la Presidenta

Tema incómodo
NosotrAs: El corazón del cambio social

NosotrAs: El corazón del cambio social

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Coahuila podría verse afectado por la presión de Estados Unidos para cumplir con el tratado de aguas, en un contexto marcado por la sequía en el norte del país.

Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum
El aumento en los precios de Netflix en 2026 refleja una tendencia más amplia dentro del ecosistema digital.

Netflix sube precios en México: así quedan los nuevos planes en 2026
El SAT anunció que las devoluciones automáticas del saldo a favor podrían realizarse en apenas 4.5 días hábiles para quienes cumplan con ciertos requisitos en su declaración anual 2026.

SAT promete que devoluciones automáticas de saldo a favor se hará en 4.5 días hábiles, en estos casos
Conoce qué es la Hora del Planeta, cuándo se realizará en México y por qué no habrá apagón masivo el 28 de marzo.

¿Se apagará la luz en todo México?... esta es la fecha y hora del apagón simbólico de marzo
Hannah Montana no solo permanece en la memoria colectiva, sino que también refleja cómo un fenómeno juvenil.

¿Qué fue de los protagonistas de Hannah Montana a 20 años de su estreno?
Aficionados deberán llegar en transporte público o bicicleta al Estadio Banorte durante su reinauguración.

México vs Portugal: no habrá estacionamiento en el Estadio Banorte