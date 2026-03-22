Pemex confirma derrame cerca de Dos Bocas; suma tercer incidente reportado en menos de un mes

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este domingo la presencia de hidrocarburos en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco, y aseguró que se mantiene un operativo interinstitucional para atender el incidente, a días de haber reportado un incendio en la zona de la refinería Olmeca, el tercer incidente en menos de un mes, tras un derrame en Veracruz y un incendio en la zona. La empresa informó que en las labores participan la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades), además de personal de Pemex.

Pemex señaló que en menos de un mes ha reportado dos derrames, uno en costas de Veracruz y otro en el área de Dos Bocas, además del incendio registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca. Como parte de la atención, indicó que se realizaron recorridos de supervisión en la zona del muelle y en la playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas, además de reuniones de coordinación para aplicar medidas inmediatas de contención, limpieza y evaluación del impacto ambiental.

La petrolera añadió que se supervisan los trabajos a cargo de una empresa especializada contratada para atender el incidente. En las inspecciones, dijo, se verificaron las labores de contención y recuperación de residuos de hidrocarburo en la dársena y en áreas con conexión a cuerpos de agua. De acuerdo con Pemex, hasta el momento se han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con crudo.

También informó que personal técnico, en coordinación con Semar, realiza acciones de contención y recuperación en el río Seco, a la altura de la ranchería Limón, en el municipio de Paraíso. Señaló que la instalación de barreras permitió confinar el hidrocarburo y prevenir su dispersión hacia la laguna Mecoacán, además de labores de recolección con cordones oleofílicos. Pemex indicó que Profepa mantiene recorridos de inspección en el río Seco para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental durante la atención del incidente. Agregó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) dará seguimiento técnico, realizará una inspección en sitio y solicitó a la empresa una Investigación de Causa Raíz conforme a la normativa vigente. El Gobierno de México señaló que mantendrá monitoreo permanente y que las labores de limpieza, evaluación y seguimiento continuarán hasta la remediación total del área, con énfasis en la protección de ecosistemas marinos y comunidades costeras, incluida la actividad pesquera de la región.

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