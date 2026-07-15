Impugnará la FMF la multa por 43 mdp impuesta por la Secretaría Anticorrupción

El organismo anunció que interpondrá· “todos los medios de defensa” para evitar que se aplique la multa, pues en el proceso hubo “vicios procesales”.

CIUDAD DE MÉXICO- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) acudirá al “VAR” para tratar de evitar la multa por 43 millones de pesos impuesta por la Secretaría Anticorrupción por la implementación del Fan ID.

En su consideración “no existe ninguna prueba que vincule a FMF con manejo de datos biométricos de los aficionados, ni con el uso incorrecto de esa información”.

Además, se echar· mano de un oscuro conflicto entre ese organismo y el extinto INAI, que involucra un intento de extorsión para aminorar la multa, a cambio de boletos para el Mundial 2026.

En agosto de 2024, dos empleados del INAI citaron a un funcionario de la FMF para solicitarle boletos para el Mundial de 2026, a cambio de contratar a un despacho de amigos para reducir la multa que les impondrían.

El pasado 29 de junio, ya con el Mundial de Futbol en marcha, se resolvió la obligación del pago de 43 millones de pesos por violación a la Ley de Datos Personales, y se comunicó de la resolución hasta el 12 de julio.

Por Cesar Esteban Flores Rodríguez, Agencia Reforma.